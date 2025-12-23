Slušaj vest

Od 1. januara 2026. godine u Srbiji počinje sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola, a kontrole će važiti za domaće i strane avione na svim aerodromima u zemlji.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije najavio je da će od 1. januara 2026. godine početi sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola, čime Srbija postaje jedna od prvih zemalja u regionu koja ovu kontrolu uvodi u punom obimu.

Testiranja će, kako piše „Mondo“, obuhvatiti posade domaćih i stranih aviona koji koriste aerodrome u Srbiji, a sprovodiće ih posebno obučeni i ovlašćeni vazduhoplovni inspektori. Kontrole se uvode na osnovu izmena Zakona o vazdušnom saobraćaju, koje propisuju nultu toleranciju na alkohol kod članova posade.

Za proveru će se koristiti sertifikovani i baždareni uređaji za merenje alkohola u dahu, koji imaju dokaznu snagu u sudskom postupku. Ukoliko član posade odbije testiranje ili se utvrdi prisustvo alkohola, inspektor će mu privremeno zabraniti obavljanje dužnosti i o tome obavestiti nadležne organe.

Testiranja će se, po pravilu, obavljati u kabini vazduhoplova, a svi podaci biće evidentirani u centralizovanoj bazi koju vodi Agencija Evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja. O početku primene nove kontrole Direktorat je već obavestio sve vazduhoplovne subjekte u Srbiji, kao i EASA-u, koja će pružati podršku u definisanju prioriteta i praćenju podataka.

Prema podacima EASA-e, Srbija se ovim potezom svrstava među prve države u regionu koje uvode sistematsko testiranje posada na prisustvo alkohola, sa ciljem dodatnog unapređenja bezbednosti i usklađivanja sa evropskim standardima u vazdušnom saobraćaju.

