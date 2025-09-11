Slušaj vest

Nemački sindikat pilota saopštio je da je dremanje tokom letova postalo "zabrinjavajuća realnost" za nemačke pilote i da je primetan "rastući umor" u tom sektoru.

Sindikat pilota "Vereinigung" je saopštio da je poslednjih nedelja sproveo anketu među više od 900 pilota, koja je pokazala da je 93 odsto njih priznalo da je dremalo tokom leta u poslednjih nekoliko meseci, prenosi Gardijan.

Uz upozorenje da anketa "nije reprezentativna", sindikat je naveo da se 12 odsto ispitanika izjasnilo da drema na svakom letu, 44 odsto da to radi redovno, 33 odsto da povremeno drema, tri odsto je reklo da drema samo jednom, a sedam odsto da više ne može da izračuna koliko često drema.

Dremanje je odavno postalo norma u nemačkim pilotskim kabinama. Ono što je prvobitno bilo zamišljeno kao kratkoročna mera oporavka pretvorilo se u trajni odgovor na strukturni pritisak. Kratka dremka sama po sebi nije kritična. Ali trajno iscrpljena posada u kokpitu predstavlja značajan rizik, rekla je potpredsednica sindikata Katarina Dizeldorf.

Ona je rekla da su nedostatak osoblja i "rastući operativni pritisak" pogoršali situaciju za pilote, posebno tokom letnjih meseci.

Sindikat je saopštio da definiše dremanje kao "kontrolisane faze odmora tokom faze leta".