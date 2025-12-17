Slušaj vest

Odluka je verovatno doneta nakon informacije da se ova medijska kuća sprema da odbije ponudu kompanije Paramount Skydance.

Podsetimo, on je nedavno odustao i od izgradnje luksuznog hotela u Beogradu na mestu zgrade Generalštaba u centru grada.

Affinity Partners se ovog meseca priključio neprijateljskoj ponudi Paramounta za Warner Bros, vrednoj 108,4 milijarde dolara uključujući dug, čiji je cilj bio da se osujeti dogovor Netflixa o kupovini Warner Brosa za 82,7 milijardi dolara. Međutim, upravni odbor Warner Brosa namerava da preporuči akcionarima da odbace Paramountovu ponudu, ocenjujući da postojeći sporazum sa Netflixom nudi veću vrednost, sigurnost i povoljnije uslove.

Foto: Shutterstock

Fond Affinity je učestvovao u finansiranju Paramountove ponude, ali je uključenost Džareda Kušnera, zeta Donalda Trampa, privukla neželjenu pažnju, s obzirom na to da je Tramp najavio da bi lično razmatrao taj posao. Ulog Affinityja od oko 200 miliona dolara bio je relativno mali, a iz fonda navode da su se investicioni uslovi u međuvremenu promenili.

Jedna od ključnih prepreka za dogovor bila je zabrinutost Warner Brosa oko strukture finansiranja Paramounta, kao i izražene antimonopolske bojazni koje prate obe ponude. Bez obzira na ishod, borba za Warner Bros mogla bi značajno da preoblikuje globalnu industriju zabave.