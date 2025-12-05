Slušaj vest

Netflix Inc. se složio da kupi Warner Bros. Discovery Inc. u istorijskoj kombinaciji, spajajući dominantnu svetsku plaćenu striming platformu sa jednim od najstarijih i najcenjenijih holivudskih studija.

Prema sporazumu objavljenom u petak, akcionari Warner Bros. dobiće 27,75 dolara po akciji u gotovini i deonice Netfliksa. Ukupna vrednost kapitala ove transakcije iznosi 72 milijarde dolara, dok je vrednost preduzeća oko 82,7 milijardi dolara.

Pre zatvaranja prodaje, Warner Bros. će završiti planirani izdvajanje kablovskih kanala, uključujući CNN, TBS i TNT.

Ova akvizicija predstavlja dramatičan strateški zaokret za Netflix, koji nikada ranije nije realizovao posao ovakvog obima. Streaming pionir je postao najvrednija holivudska kompanija bez sopstvene biblioteke ili studija, tako što je licencirao programe od drugih i potom se širio u produkciju originalnog sadržaja.

Kupovinom, Netflix postaje vlasnik HBO mreže, zajedno sa njenom bibliotekm hit serija kao što su „Porodica Soprano“ i „Beli lotos“. Imovina Warner Bros. takođe uključuje prostrane studije u Burbanku, Kalifornija, kao i ogromnu arhivu filmova i TV sadržaja, među kojima su „Hari Poter“ i „Prijatelji“.

Warner Bros. se ponudio na prodaju u oktobru nakon što je dobio interesovanje od nekoliko kompanija. Pored Netflixa, kompanija je bila meta i Paramount Skydance Corp. i Comcast Corp.

Nadmetanje je postalo napeto, pri čemu je Paramount optužio Warner Bros. da vodi nepravedan proces koji favorizuje Netflix.

Tradicionalni TV biznis prolazi kroz veliku kontrakciju, jer se gledaoci sve više prebacuju na streaming, svet kojim dominira Netflix. U poslednjem kvartalu, odeljenje kablovskih TV mreža Warner Bros. zabeležilo je pad prihoda od 23%, jer su korisnici otkazivali pretplate, a oglašivači preusmeravali sredstva drugde.

Netflix je osnovan pre skoro tri decenije kao kompanija za iznajmljivanje DVD-ova koja ih je slala poštom korisnicima, a završio je 2024. sa prihodima od 39 milijardi dolara. Warner Bros., osnovan 1920-ih, imao je više od 39 milijardi dolara prometa.

Ikonični sadržaji Warner Bros. daju Netflixu snažan program koji mu omogućava da zadrži prednost nad konkurentima kao što su Walt Disney Co. i Paramount. Sporazum će sigurno biti predmet antimonopolskog nadzora u SAD i Evropi i već je izazvao određene zabrinutosti.

Republikanac iz Kalifornije Darrell Isa poslao je primedbu američkim regulatorima, izražavajući protivljenje bilo kakvom potencijalnom sporazumu Netfliksa, tvrdeći da bi mogao naneti štetu potrošačima. Netflix, međutim, tvrdi da je jedan od njegovih najvećih konkurenata YouTube kompanije Alphabet Inc.

Interesovanje Netflixa za Warner Bros. takođe je izazvalo nemir u Holivudu. Kompanija je uglavnom odbijala da svoje filmove prikazuje u bioskopima, povremeno dajući originalnim filmovima ograničene bioskopske premijere.