Šumadijski festival rakije, šesti po redu, biće održan u subotu, 6. decembra 2025. godine, u Kragujevcu, u prostoru Exclusive Event Centre. Radno vreme Festivala je od 13 do 20 časova.Stručni sadržaji, uz učešće međunarodnih i domaćih stručnjaka počinju u 12 sati. Festival će biti svečano otvoren u 14 časova i tom prilikom biće uručene nagrade destilerijama, proizvođačima najbolje ocenjenih rakija na "7. Šumadijskom ocenjivanju kvaliteta jakih alkoholnih pića", održanom 12. novembra u Kragujevcu.

Podsećamo, Šumadijski festival je najznačajniji "rakijski događaj" u Srbiji, imajući u vidu činjenicu da će se ove godine poslovnim partnerima i posetiocima predstaviti preko 40 destilerija iz cele Srbije i regiona. Jedinstven gastronomski doživljaj upotpuniće izlagači hrane, delikatesnih proizvoda od mesa, testa i različitih vrsta sireva.

Na Festivalu će biti predstavljena „Nacionalna inicijativa za unapređenje sektora proizvodnje rakije“ koju je Savez proizvođača rakije Srbije, kao krovna organizacija, usvojio krajem novembra na predlog Regionalne asocijacije proizvođača „Šumadijska rakija“. Cilj ove inicijative je da se kroz međuresornu saradnju i integrisane mere podrške formira sveobuhvatan i funkcionalan nacionalni okvir za razvoj sektora proizvodnje rakije.

Foto: Dejan Đusić

Takođe, jedan od ciljeva manifestacije je podizanje nivoa rakijske kulture i bolja pozicioniranost destilerija kroz promociju, distribuciju i prodaju proizvoda. Festival je prilika da hotelsko-ugostiteljska privreda direktno kontaktira sa proizvođačima rakija, konzumira njihove proizvode i razmotri mogućnosti za saradnju.

Srbija je prepoznatljiva po jedinstvenom gastronomskom doživljaju koji svakako upotpunjuju rakije renomiranih proizvođača. Ovog puta na festival organizovano dolaze turisti iz Sofije, odnosno Bugarske, koji će imati mogućnost i da upoznaju kulturno istorijsko nasleđe Kragujevca, Šumadije i Srbije.

Na ovogodišnjem festivalu rakije u Kragujevcu učestvovaće i Ričard Leg, poznati međunarodni ekspert za žestoka pića, koji će posetiti i lokalne destilerije.

Organizatori 6. Šumadijskog festivala rakije su Asocijacija proizvođača rakije „Šumadijska rakija“, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i Gradska turistička organizacija „Kragujevac“, uz podršku Grada Kragujevca.