Direktor kompanije "Ekspo 2027“ Danilo Jerinić potpisao je danas, povodom Međunarodnog dana volontera, memorandum o razumevanju sa predstavnicima četiri ministarstva i više državnih institucija.

Memorandum su, uz Jerinića, potpisali ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, ministar sporta Zoran Gajić i pomoćnica ministra turizma i omladine Ivana Antonijević, kao i direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje Gabrijela Grujić i predsednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković naglasio je da memorandum otvara novu perspektivu saradnje, ističući da Srbija ima izuzetno talentovane mlade ljude.

- Ekspo je prostor u kojem ćemo pokušati da privučemo mlade da pomognu kao volonteri. Ovo je prilika da naš obrazovni sistem pokaže svoja dostignuća i rezultate - rekao je Stanković.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da će njen resor posebnu pažnju posvetiti uključivanju osoba sa invaliditetom u volonterski sektor Ekspa 2027.

- Srbija ima mnogo mladih koji žele da doprinesu društvu. Ekspo je prilika da svetu pokažemo ko smo i kakvi smo - rekla je ona.

Ministar sporta Zoran Gajić istakao je značaj predstojeće manifestacije, podsetivši da će Ekspo trajati čak 90 dana.

- Olimpijske igre traju manje od 20 dana, Svetsko prvenstvo manje od 30. Pozivam sve bivše i sadašnje sportiste, ali i sve povezane sa Ministarstvom sporta, da se odazovu pozivu i budu deo istorije - rekao je Gajić.

Jerinić je istakao da se potpisivanjem memoranduma zvanično započinje umrežavanje svih institucija neophodnih za realizaciju velikog volonterskog programa, koji će zahtevati oko 20.000 volontera.

- Ekspo je najveći projekat u istoriji naše zemlje. Očekuje nas mnogo rada i truda - naveo je Jerinić u prostoru Ekspo Plejgraunda na Beogradskom sajmu.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, a tokom tri meseca očekuje se više od četiri miliona posetilaca. Učešće je do sada potvrdilo više od 120 zemalja.