Jedan od najvećih tehnoloških događaja na svetu biće održan na Beogradskom sajmu, kao biznis konferencija Ekspo 2027, i okupiće veliki broj poznatih svetskih inovatora i kompanija.

Ministar je na sastanku istakao da je ovaj događaj strateški važan za Srbiju, te da će sve nadležne institucije pružiti punu podršku njegovoj pripremi i realizaciji. On je naglasio i da je organizacija Gitex-a u skladu sa strateškim pravcima Srbije u oblasti digitalizacije, tehnološkog razvoja i inovacija.

- Gitex Serbia će biti najveći međunarodni tehnološki događaj ikada održan u Srbiji, i uz Ekspo će doprineti rastu naše ekonomije kroz turizam, hotelijerstvo i ugostiteljstvo. Osim toga, biće važna platforma za investicije, razvoj startapa i pozicioniranje regionalnih kompanija, što će dalje doprineti da se naša zemlja pozicionira kao tehnološki centar ovog dela Evrope - rekao je prvi potpredsednik Vlade Siniša Mali i zahvalio sagovornici na poverenju koje imaju u Srbiju.

Triksi Loh Mirmand je čestitala Malom što je Republika Srbija izabrana za domaćina specijalizovane izložbe Ekspo 2027 i istakla da je za Gitex značajno što će biti povezan sa Ekspom, te da je ovo tek početak saradnje koja će se nastaviti i nakon što događaj bude održan.

Ona je dodala da je fokus industrije na tržištima koja su u razvoju, kao što je Srbija, te da je tu najveći potencijal za brži ekonomski rast. Događaji poput ovog, istakla je, umnogome doprinose napretku celog regiona i daljem privlačenju stranih direktnih investicija.

Mali je naglasio da je srpska ekonomija prošle godine bila u prve tri ekonomije u Evropi po privrednom rastu, te da je jedina zemlja na Jugo zapadnom Balkanu koja ima investicioni kreditni rejting.

Zaključili su da ovakvi događaji mogu da doprinesu rastu BDP-a, ali i da su jak signal investitorskoj zajednici i mladim ljudima da Srbija postaje tehnološki centar regiona.

- Ovakav događaj će imati ogroman doprinos za Republiku Srbiju u pogledu tehnološkog razvoja, međunarodne vidljivosti i daljem privlačenju investicija, što i jeste fokus naše ekonomske politike - zaključio je Siniša Mali.

Gitex je globalna platforma za inovacije, investicije, razvoj digitalnih politika i povezivanje vlada, startapa, tehnoloških kompanija i investitora, sa više od 200.000 učesnika, 6.000+ kompanija, 180+ zemalja učesnica, stotinama investicionih fondova i korporacija, desetinama tematskih industrijskih konferencija i izložbi.