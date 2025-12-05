Slušaj vest

Reč je svrljiškom belmužu, a Ninoslav za Biznis Kurir kaže da je došao na sajam da predstavi ovaj lokalni specijalitet koji je 2025. godine proglašen za jelo broj jedan u svetu koje se pravi od sira.

- Bekmuž se sprema od punomasnog mladog kravljeg ili ovčijeg sira. Nekada je pravljen od ovčjeg, sada se pravi od kravljeg. Sprema se tako što se sir stavi na laganu vatru da se topi i kada se istopi na tu količinu sira dodaje se 10 odsto brašna, malo kukuruznog i pšeničnog. Sve se meša dok se cela smesa ne sjedini i sir ne pusti mlečnu mast - objašnio je Ninoslav za Biznis Kurir.

Spremanje svrljiškog belmuža Izvor: Privatna arhiva

Da ovo nije nimalo lagan posao jasno je i po tome što je da bi se skuvao vrhunski svrljiški belmuž potrebno dosta vremena.

- Kuvanje svrljiškog belmuža traje sat, sat i po ili dva sata što zavisi od količine sira. Jelo mora sve vreme da se meša da ne bi zagorelo - rekao nama je Ninoslav kome su se već posle pola sata mešanja varjačom već pojavile graščice znoja po licu.

Dok je Ninoslav vredno mešao ovaj srpski specijalitet posetioci sajma su prilazili i raspitivali se o kom jelu se radi. Mnogi su hteli da probaju ali im je Ninoslav Ranđelović objasnio da će jelo biti gotovo tek za sat vremena.