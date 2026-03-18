Irak je ponovo pokrenuo izvoz nafte ka Turskoj preko naftovoda Kirkuk-Džejhan, nakon postizanja dogovora između centralne vlade u Bagdadu i kurdskih vlasti, saopštili su danas izvori iz naftnog sektora.

Isporuke su počele jutros, a novi cilj je da u naredna dva dana dostignu nivo od oko 250.000 barela dnevno, izjavio je irački ministar nafte Hajan Abdulganij, prenosi "Džumhurijet".

Premijer Kurdistanske regionalne vlade Mesrur Barzani naveo je da je odluka o obnovi izvoza doneta kako bi se prevazišle aktuelne krize i omogućio nastavak energetskih aktivnosti.

On je dodao da se pregovori sa Bagdadom nastavljaju, posebno u vezi sa ukidanjem trgovinskih ograničenja i obezbeđivanjem uslova za nesmetan rad naftnih i gasnih kompanija.

Obnova izvoza preko luke Džejhan smatra se važnim korakom za stabilizaciju energetskog sektora Iraka i jačanje saradnje između Bagdada i Erbila.

Pored nafte Turska postaje sve važnije čvorite globalne tokove energije posebno kad je u pitanju snabdevanje gasom. Nakon što je Katar obustavio proizvodnju gasa u Ras Laffanu i Mesaieedu i ubrzo nakon toga proglasio višu silu na ugovore o gasu, evropske terminske cene prirodnog gasa porasle su za oko 30% u prvoj nedelji sukoba.

U tom kontekstu, Južni gasni koridor pojavio se kao jedina kopnena ruta koja dostavlja gas koji nije ruski, niti iz Zaliva, u Evropsku uniju. Protežući se od Azerbajdžana preko Gruzije i Turske do južne Evurope, koridor je ponovo dobio stratešku važnost.

Turski gasni sistem povezuje tri gasovoda. Jedan je Južnokavkaski gasovod koji transportuje gas iz azerbajdžanskog polja Shah Deniz preko Gruzije do turske granice. TANAP zatim prolazi 1841 kilometar preko Turske do Grčke, uključujući domaći odvod u Eskišehiru. Odatle se TAP nastavlja kroz Grčku i Albaniju do Italije. SOCAR upravlja TANAP-om, s BOTAŞom koji drži 30% udela, a BP 12%.

Kriza u Ormuškom moreuzu se verovatno neće uskoro završiti zbog čega se očekuje jačanje pozicije Turske na evropskom energetskom tržištu.