Slušaj vest

Evropski berzanski indeksi danas beleže neujednačeno kretanje, dok su cene nafte Brent ponovo premašile 106 dolara po barelu. Pažnja investitora ove nedelje usmerena je na rat na Bliskom istoku, kao i na odluke centralnih banaka o visini kamatnih stopa.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u intervjuu za „Fajnenšel tajms“ (FT), objavljenom u nedelju, da bi njegova planirana poseta Kini ovog meseca mogla biti odložena. Razlog za to je, kako prenosi CNBC, nastojanje Vašingtona da izvrši pritisak na Peking kako bi pomogao u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, važne rute za transport energenata.

Američke Federalne rezerve saopštiće svoju odluku o kamatnim stopama u sredu, dok će Banka Engleske i Evropska centralna banka odluke doneti u četvrtak.

Prema mišljenju analitičara, zbog sukoba na Bliskom istoku postoji mogućnost da centralne banke odustanu od eventualnih planova za smanjenje kamatnih stopa.

Međunarodna agencija za energetiku (IEA) prošle nedelje odlučila je da na tržište pusti 400 miliona barela nafte iz rezervi za hitne slučajeve zbog rata na Bliskom istoku koji traje više od dve nedelje. Ipak, analitičari ističu da je ključno pitanje koliko će vremena biti potrebno da ta nafta zaista stigne na tržište, preneli su mediji.

- Cene su trenutno i dalje u režimu panike. U cenu koju vidimo ugrađeno je mnogo emocija, straha i neizvesnosti - prokomentarisao je ranije viši investicioni strateg u kompaniji Rejmond Džejms, Pavel Molčanov.

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30 sati zabeležio pad od 0,03 odsto na 23.428,22 poena, francuski CAC 40 pao je za 0,07 odsto na 7.906,06 poena, dok je britanski FTSE 100 porastao za 0,37 odsto na 10.299,61 poen, a moskovski MOEX za 0,46 odsto na 2.885,00 poena.

Cena sirove nafte dostigla je 100,673 dolara po barelu, dok je cena nafte Brent porasla na 106,148 dolara po barelu.

Evropski fjučersi gasa za april prodavali su se na otvaranju amsterdamske berze TTF po ceni od 51,985 evra za megavat-sat.

Cena zlata pala je na 4.991,54 dolara za trojsku uncu, dok je cena pšenice iznosila 6,0779 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kilograma).

Na valutnoj berzi Forex vrednost evra u odnosu na dolar iznosi 1,14276 dolara, što predstavlja rast od 0,11 odsto u odnosu na početak trgovanja.

Prema podacima sa američkih berzi, vrednost indeksa Dow Jones na zatvaranju trgovanja u petak pala je za 0,26 odsto na 46.558,47 poena, indeks S&P 500 oslabio je za 0,61 odsto na 6.632,19 poena, dok je Nasdaq zabeležio pad od 0,93 odsto na 22.105,36 poena.