Slušaj vest

Svi posetioci će imati pristup odabranoj ponudi jedinica, uz mogućnost plaćanja na rate bez kamate, što ovu priliku čini posebno atraktivnom za sve koji razmišljaju o kupovini nekretnine u jednom od najtraženijih delova grada.

Foto: Promo

Posebnu pažnju privlači i ponuda poslovnih prostora za kompanije, preduzetnike i brendove koji žele da budu deo sve življeg poslovnog okruženja Novog Beograda. Osim modernih stambenih komplesa, u ovom delu grada već posluju poznate kompanije, pa su se u takvim uslovima prirodno razvili i brojni drugi veći i manji biznisi. Savremena arhitektura i intenzivan gradski ritam dodatno doprinose dobroj vidljivosti i velikom potencijalu za poslovanje.

Foto: Promo

Belgrade Arbor je moderan stambeno-poslovni kompleks koji nastaje u Bulevaru heroja sa Košara, naspram kompleksa West 65 i u neposrednoj blizini projekata kao što su Airport City, Wellport, Newport i Belmondo. Projekat potpisuje renomirani arhitektonski studio Bureau Cube Partners, poznat po savremenom pristupu arhitekturi i projektima koji spajaju funkcionalnost, estetiku i dugoročnu vrednost.

Foto: Promo

Arhitektonsko rešenje inspirisano je formom krošnje drveta – simbolom rasta i ravnoteže. Elegantna fasada, veliki stakleni otvori i pažljivo osmišljeni rasporedi stanova omogućavaju obilje dnevne svetlosti i stvaraju prijatan ambijent za život. Stanovi, orijentisani većinski ka jugu, su projektovani sa fokusom na komfor i praktičnost, uz panoramske poglede na Novi Beograd.

Foto: Promo

Stanari će imati pristup sadržajima koji svakodnevicu čine jednostavnijom i prijatnijom – dve privatne teretane, privatni krovni parkić kao i kafe-restoran na poslednjem spratu sa pogledom na grad. U prizemlju su planirani prodajni i ugostiteljski lokali, dok su garaže raspoređene na tri podzemne etaže.

1/9 Vidi galeriju Belgrade Arbora Foto: Promo