SAMO JEDAN DAN: Ekskluzivna ponuda Belgrade Arbora U petak, 20. marta od 11 do 19 časova u Hangar Event Centru na Novom Beogradu
Svi posetioci će imati pristup odabranoj ponudi jedinica, uz mogućnost plaćanja na rate bez kamate, što ovu priliku čini posebno atraktivnom za sve koji razmišljaju o kupovini nekretnine u jednom od najtraženijih delova grada.
Posebnu pažnju privlači i ponuda poslovnih prostora za kompanije, preduzetnike i brendove koji žele da budu deo sve življeg poslovnog okruženja Novog Beograda. Osim modernih stambenih komplesa, u ovom delu grada već posluju poznate kompanije, pa su se u takvim uslovima prirodno razvili i brojni drugi veći i manji biznisi. Savremena arhitektura i intenzivan gradski ritam dodatno doprinose dobroj vidljivosti i velikom potencijalu za poslovanje.
Belgrade Arbor je moderan stambeno-poslovni kompleks koji nastaje u Bulevaru heroja sa Košara, naspram kompleksa West 65 i u neposrednoj blizini projekata kao što su Airport City, Wellport, Newport i Belmondo. Projekat potpisuje renomirani arhitektonski studio Bureau Cube Partners, poznat po savremenom pristupu arhitekturi i projektima koji spajaju funkcionalnost, estetiku i dugoročnu vrednost.
Arhitektonsko rešenje inspirisano je formom krošnje drveta – simbolom rasta i ravnoteže. Elegantna fasada, veliki stakleni otvori i pažljivo osmišljeni rasporedi stanova omogućavaju obilje dnevne svetlosti i stvaraju prijatan ambijent za život. Stanovi, orijentisani većinski ka jugu, su projektovani sa fokusom na komfor i praktičnost, uz panoramske poglede na Novi Beograd.
Stanari će imati pristup sadržajima koji svakodnevicu čine jednostavnijom i prijatnijom – dve privatne teretane, privatni krovni parkić kao i kafe-restoran na poslednjem spratu sa pogledom na grad. U prizemlju su planirani prodajni i ugostiteljski lokali, dok su garaže raspoređene na tri podzemne etaže.
Promo