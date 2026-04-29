Beograd je svoju najveću i najznačajniju urbanističku transformaciju u poslednje dve decenije doživeo upravo kroz temeljnu rekonstrukciju Savamale i desne obale Save. Deo prestonice koji je godinama, uprkos svojoj ekskluzivnoj lokaciji u samom srcu grada, stajao zarobljen u starim, napuštenim magacinima, starim železničkim kolosecima i infrastrukturnom neredu, danas je postao simbol moderne Srbije.

Zajedno sa raščišćavanjem Savamale, nikao je Beograd na vodi (Belgrade Waterfront), najveći i najambiciozniji građevinski projekat u ovom delu Balkana. Njegovom realizacijom, glavni grad Srbije dobio je potpuno novo lice, čime se snažno pozicionirao na mapi prestižnih svetskih metropola. Danas, pogled sa beogradskih mostova više ne pada na ruglo i zanemarenu obalu, već na velelepne višespratnice, prostrane bulevare i uređena šetališta, koji svedoče o istorijskom napretku države.

Ekonomski procvat, investicije i radna mesta

Projekat Beograd na vodi nije doneo samo estetsku promenu, on je bio snažan generator privrednog rasta Republike Srbije. Benefiti za državu su višestruki i dugoročni.

Tokom svih faza izgradnje, na projektu su angažovane desetine građevinskih kompanija, projektantskih biroa i dobavljača materijala. Otvoreno je na hiljade novih radnih mesta, od inženjera i arhitekata do građevinskih radnika, čime je značajno smanjena nezaposlenost i podstaknuta domaća ekonomija.

Ovaj projekat predstavlja i jednu od najvećih stranih investicija u novijoj istoriji Srbije, koja je poslala jasnu poruku svetu da je Beograd sigurno i atraktivno tržište za globalni kapital.

Takođe, kroz naplatu poreza, doprinosa, taksi za uređenje građevinskog zemljišta i PDV-a na prodate nekretnine i usluge, u državni i gradski budžet slivaju se ogromna sredstva koja se dalje mogu ulagati u razvoj infrastrukture širom zemlje.

Beograd na vodi je postao i nezaobilazna turistička destinacija. Moderni sadržaji, luksuzni hoteli i svetski poznati brendovi privlače turiste sa svih kontinenata, čime se povećava devizni priliv države i jača sektor ugostiteljstva i uslužnih delatnosti.

Nova infrastruktura

Projekat se ne sastoji samo od stambenih i komercijalnih zgrada, već je sa sobom doneo potpuno novu, pametno planiranu saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu.

Centralna arterija ovog dela grada sada je impozantni Bulevar Vudroa Vilsona, saobraćajnica širokog profila koja je rasteretila okolne gradske ulice i omogućila brz i efikasan protok vozila. Pored bulevara, izgrađena je mreža novih ulica koje su po najvišim standardima povezale Savamalu sa ostatkom grada, čineći centar Beograda prohodnijim i pristupačnijim.

Savski park i Sava Promenada

Pored asfalta, velika pažnja posvećena je zelenim površinama. Savski park, sa svojim bogatim drvoredima, uređenim travnjacima, stazama za trčanje i modernim igralištima, pruža građanima prostor za rekreaciju i odmor. Ovaj park je dokaz da modernizacija može i mora ići ruku pod ruku sa ekologijom i poboljšanjem kvaliteta života.

Nekada zapuštena obala, danas je Sava Promenada najlepše šetalište u gradu. Dugačka nekoliko kilometara, uređena po najvišim svetskim standardima, sa biciklističkim stazama, kafićima, amfiteatrom i dečijim igralištima, Promenada je obalu konačno vratila Beograđanima.

Galerija i nove radne prilike

Transformacija je Beogradu donela sadržaje svetske klase koji su otvoreni za sve posetilce, stvarajući inkluzivan prostor namenjen svim generacijama.

Izgrađena kao najveći šoping, zabavni i gastronomski centar u regionu, Galerija predstavlja mnogo više od tržnog centra. Sa svojim impresivnim staklenim krovovima, prostranim trgovima unutar samog objekta i stotinama prodavnica globalnih brendova, Galerija je postala centar trgovine i zabave. Kroz nju je stvoreno na hiljade novih radnih mesta u sektoru maloprodaje.

Kula Beograd i "Belgrade 360 deck"

Kruna celog projekta je monumentalna Kula Beograd, najviša zgrada u Srbiji i regionu. U njoj se, između ostalog, nalazi i prestižni hotel St. Regis. Međutim, ono što Kulu izdvaja i čini ponosom nacije jeste nedavno otvoreni vidikovac Belgrade 360 deck.

Za razliku od sličnih luksuznih projekata širom sveta koji su često zatvorenog tipa i rezervisani isključivo za elitnu klijentelu ili stanare, beogradski vidikovac je dizajniran i otvoren za sve građane i turiste. Odatle se pruža spektakularan, panoramski pogled na čitavu prestonicu, reke i mostove. On je ultimativni dokaz da je Beograd na vodi projekat integrisan u društvo, prostor gde porodice, mladi, penzioneri i stranci imaju jednaku priliku da uživaju u lepotama srpske prestonice iz potpuno nove perspektive.

Transformacija Savamale i izgradnja Beograda na vodi predstavljaju istorijski iskorak za Srbiju. Država je dobila ekonomski zamajac, hiljade radnih mesta, milijarde u investicijama i modernu infrastrukturu. Građani su dobili siguran, uređen i svetski koncipiran prostor na rekama, a sam Beograd je definitivno učvrstio svoj status poslovnog, turističkog i kulturnog centra ovog dela Evrope.