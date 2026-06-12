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Ručni prtljag godinama je predstavljao jedan od glavnih izvora stresa za putnike koji putuju avionom, ali bi tome uskoro mogao da dođe kraj zahvaljujući nacrtu novih pravila koja se odnose na poslovanje avio-kompanija.

Nakon višemesečnih spekulacija da bi prava putnika u vazdušnom saobraćaju na nivou Evropske unije mogla biti značajno umanjena, pregovarači su, kako piše Politiko, uspeli da postignu kompromis. Prema trenutnim informacijama, pravo na obeštećenje neće biti ograničeno, a putnici bi mogli da ostvare i niz novih pogodnosti.

Nove pogodnosti za putnike

Jedna od važnijih novina jeste obaveza avio-prevoznika da u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta putnicima u roku od dva dana dostave link ka obrascu koji je potrebno popuniti radi ostvarivanja prava na naknadu štete zbog kašnjenja. Ova promena trebalo bi značajno da unapredi položaj potrošača.

Do sada su putnici koji su smatrali da imaju pravo na odštetu uglavnom sami morali da istražuju procedure za podnošenje zahteva, dok su mnoge avio-kompanije te informacije činile teško dostupnim na svojim internet stranicama. Novi sistem trebalo bi da omogući jednostavniji i brži proces ostvarivanja prava.

Jasnije obrazloženje poremećaja u saobraćaju

Pored toga, avio-kompanije će ubuduće, ukoliko se pozivaju na vanredne okolnosti, morati precizno da navedu o kakvim se okolnostima radi i da putnicima detaljno objasne razloge poremećaja u saobraćaju. Link sa potrebnim informacijama moraće da bude dostavljen putem pouzdanog kanala komunikacije, najverovatnije elektronskom poštom, umesto preko aplikacija.

Rok za rešavanje podnetih zahteva biće 30 dana od dana njihovog podnošenja.

Pregovori su doneli i još jednu značajnu novinu. Ukoliko predlog bude usvojen, avio-kompanije će biti u obavezi da putnicima prilikom kupovine karte prikažu cenu koja uključuje ručni prtljag, odnosno prtljag težine do osam ili deset kilograma. Istovremeno, putnicima će morati da bude omogućena opcija kupovine karte bez prtljaga, što bi trebalo da rezultira nižom cenom prevoza.

Prema trenutnim informacijama, odustalo se od ranije najavljenih izmena koje su se odnosile na minimalni prag kašnjenja za ostvarivanje prava na obeštećenje.

Sporan predlog u korist prevoznika

Prvobitni plan podrazumevao je povećanje iznosa naknade, ali i pomeranje minimalnog praga kašnjenja sa tri na četiri sata. Takav predlog izazvao je oštre reakcije brojnih organizacija za zaštitu potrošača, koje su ga ocenile kao sramotan ustupak avio-prevoznicima.

Naime, statistički podaci pokazuju da se najveći broj kašnjenja kreće između dva i tri sata, pa bi povećanje praga na četiri sata mnogim putnicima uskratilo pravo na naknadu.

Prema kompromisnom rešenju, postojeći prag od najmanje tri sata kašnjenja ostaje na snazi. Naknada će i dalje iznositi 250 evra za letove do 1.500 kilometara, odnosno 400 evra za letove dužine između 1.500 i 3.500 kilometara.

Za letove duže od 3.500 kilometara predviđeno je da naknada ostane 300 evra u slučaju kašnjenja između tri i četiri sata, dok će za kašnjenja duža od četiri sata ili za otkazane letove iznositi 600 evra.

Ukoliko nacrt novih pravila dobije podršku, konačnu potvrdu moraće da da odbor za mirenje, koji čine poslanici Evropskog parlamenta i predstavnici država članica Evropske unije, najkasnije do 15. juna.