Aerodromima bi trebalo zabraniti služenje alkohola putnicima pre ranih jutarnjih letova, izjavio je šef kompanije Rajaner (Ryanair), Majkl O'Liri. On smatra da bi ova mera smanjila broj putnika koji prave nerede u avionima.

O'Liri je naveo da je Rajaner primoran da preusmeri u proseku skoro jedan let dnevno zbog nedoličnog ponašanja u avionu, dok se pre jedne decenije to dešavalo samo jednom nedeljno.

U intervjuu za Tajms (The Times), O'Liri je rekao:

- Ovo postaje pravi izazov za sve avio-kompanije. Ne mogu da shvatim zašto iko u aerodromskim barovima služi ljude u pet ili šest sati ujutru. Kome je potrebno da pije pivo u to vreme?

Profit iznad odgovornosti

Barovi u tranzitnoj zoni na aerodromima u Velikoj Britaniji nisu u obavezi da poštuju ograničenja vremena služenja alkohola koja važe za ostale ugostiteljske objekte. O'Liri ističe:

- Na aerodromima ne bi trebalo da se služi alkohol van tih zakonom propisanih sati.

Dodao je da Rajaner retko služi više od dva pića jednom putniku i pozvao na uvođenje ograničenja od maksimalno dva pića na aerodromima.

- Mi smo prilično odgovorni, ali oni koji nisu odgovorni, oni koji na tome profitiraju, jesu aerodromi čiji su barovi otvoreni u pet ili šest ujutru. Tokom kašnjenja letova, oni su sasvim zadovoljni da tim ljudima prodaju alkohola koliko god žele, jer znaju da će taj problem izvesti avio-kompanijama - istakao je O'Liri.

Kazne za problematične putnike

Biti pijan u avionu predstavlja krivično delo i može se kazniti novčanom kaznom do 5.000 funti i zatvorom do dve godine.

U januaru prošle godine, Rajaner je saopštio da je počeo da pokreće pravne postupke za naknadu štete protiv problematičnih putnika kada zbog njih let mora da se preusmeri.

Kompanija je navela da je pokrenula sudski postupak protiv jednog putnika u Irskoj, tražeći 15.000 evra (12.500 funti) na ime odštete u vezi sa letom od Dablina do Lanzarotea.