Slušaj vest

Ipak, slobodan je da investira u kompaniju, a to bi mu, kako poručuju iz Ryanaira, bila dobra investicija, izjavio je izvršni direktor ove aviokompanije Majkl O’Liri na konferenciji za novinare u sredu, nastavljajući javno prepucavanje sa Maskom, kojeg je dan ranije na društvenim mrežama nazvao idiotom.

Rat rečima između dvojice biznismena rasplamsao se nakon što je O’Liri isključio mogućnost uvođenja Maskove satelitske internet-usluge Starlink na flotu Ryanaira od više od 600 aviona.

Prema njegovim rečima, krovne antene bi povećale težinu i otpor vazduha, što bi dovelo do veće potrošnje goriva i rasta troškova. Mask je reagovao poručivši da je O’Liri neinformisan, na šta mu je direktor Ryanaira uzvratio javnom uvredom, dok je Mask njega nazvao „nepodnošljivim računovođom“.

Visoke regulatorne barijere

Sukob je ubrzo prerastao u javni spektakl. Mask je na društvenoj mreži X, koju je ranije preuzeo i preimenovao iz Twittera, pokrenuo anketu među svojim pratiocima pitajući da li bi trebalo da kupi Ryanair i, kako je ironično napisao, „vrati Rajana kao njegovog zakonitog vladara“.

Oko tri četvrtine učesnika ankete glasalo je "za", što je shvaćeno kao otvorena provokacija usmerena ka O’Liriju, koji Ryanair vodi više od dve decenije i od njega je napravio najveću evropsku niskotarifnu avio-grupu.

Ipak, tržište ovu raspravu nije shvatilo ozbiljno - cena akcija Ryanaira nije značajnije reagovala. Analitičari ističu da je kupovina aviokompanije znatno složenija od preuzimanja tehnološke platforme, jer je avio-industrija pod snažnom regulacijom, a strane investicije strogo ograničene u mnogim zemljama.

Ryanair, uz to, nije laka meta - kompanija je profitabilna, agresivno se širi i vodi je direktor poznat po tome da sukobe koristi kao deo javne strategije.

"Putnici ne bi plaćali Wi-Fi"

O’Liri je objasnio da su sa Starlinkom vodili razgovore više od godinu dana o uvođenju Wi-Fi usluge u avionima, ali da su troškovi bili previsoki. Kako je naveo, Ryanair traži partnera koji bi snosio troškove instalacije, dok se sa Starlinkom nisu složili oko procene interesovanja putnika.

- Ljudi iz Starlinka veruju da bi 90 odsto putnika platilo Wi-Fi, a naše iskustvo pokazuje da bi to učinilo manje od 10 odsto - rekao je O’Liri.

Zbog dodatnog otpora vazduha i većih troškova goriva, uvođenje Starlinka bi, prema njegovoj proceni, moglo da košta Ryanair i do 250 miliona dolara godišnje.

Na kraju, O’Liri je ironično zaključio da bi svaka Maskova investicija u Ryanair bila isplativija od povraćaja koji trenutno ostvaruje od mreže X, dodavši da je publicitet koji je Mask doneo kompaniji već dao rezultat - broj rezervacija porastao je u poslednjih pet dana za dva do tri odsto, što je, s obzirom na obim poslovanja, značajan rast.