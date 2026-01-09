Slušaj vest

Evropska komisija je naložila platformi X, čiji je vlasnik američki milijarder Ilon Mask, da zadrži sva interna dokumenta i podatke koji se odnose na njenog ugrađenog četbota za veštačku inteligenciju, Grok, do kraja 2026. godine, izjavio je portparol komisije Tomas Renjije.

- Ovim se poručuje platformi, čuvajte svoje interne dokumente, nemojte ih se rešavati, jer sumnjamo u vašu usaglašenost... i moramo imati pristup njima ako to eksplicitno zahtevamo - rekao je Renjije novinarima, prenosi Rojters.

On je naglasio da taj potez ne znači da je Evropska komisija otvorila novu formalnu istragu na osnovu Zakona o digitalnim uslugama Evropske unije (DSA).

Renjije je pojasnio da je Evropska komisija novom odlukom produžila nalog za zadržavanje internih dokumenata i podataka za Grok, koji je poslat X-u prošle godine, koji se odnosio na algoritme i širenje ilegalnog sadržaja, nakon što je u ponedeljak saopštila da su slike golih žena i dece koje se dele preko platforme X nezakonite i užasne.