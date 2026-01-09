Slušaj vest

Evropska komisija je naložila platformi X, čiji je vlasnik američki milijarder Ilon Mask, da zadrži sva interna dokumenta i podatke koji se odnose na njenog ugrađenog četbota za veštačku inteligenciju, Grok, do kraja 2026. godine, izjavio je portparol komisije Tomas Renjije.

- Ovim se poručuje platformi, čuvajte svoje interne dokumente, nemojte ih se rešavati, jer sumnjamo u vašu usaglašenost... i moramo imati pristup njima ako to eksplicitno zahtevamo - rekao je Renjije novinarima, prenosi Rojters.

On je naglasio da taj potez ne znači da je Evropska komisija otvorila novu formalnu istragu na osnovu Zakona o digitalnim uslugama Evropske unije (DSA).

Renjije je pojasnio da je Evropska komisija novom odlukom produžila nalog za zadržavanje internih dokumenata i podataka za Grok, koji je poslat X-u prošle godine, koji se odnosio na algoritme i širenje ilegalnog sadržaja, nakon što je u ponedeljak saopštila da su slike golih žena i dece koje se dele preko platforme X nezakonite i užasne.

Biznis Kurir/Blic

Ne propustiteInfoBizTramp se obrušio na Evropsku uniju zbog Ilona Maska: Kazna za X od 120 miliona evra je gnusna
trump musk07 AP Evan Vucci.jpg
PlanetaDA LI JE UPRAVO POČELA MASKOVA OSVETA? Platforma X zabranila Evropskoj komisiji da objavljuje reklame na toj društvenoj mreži
Ilon Mask.jpg
NekretninePOLJSKA ILONU MASKU NUDI DVORAC ZA EVROPSKI ŠTAB! Gradonačelnik ovog grada poziv uputio na mreži Iks, evo šta konretno nude
x AP Stanislaw Stadnicki.jpg
Pop kulturaTransrodna ćerka Ilona Maska je novo lice Rijaninog brenda: Promenila pol, odrekla se oca i preti da postane ozbiljna zvezda
Vivijan Vilson, transrodna ćerka Ilona Maska