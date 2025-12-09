Slušaj vest

Dodao je da ne razume kako evropski regulatori mogu da opravdaju taj potez.

- Evropa ide u nekim lošim pravcima - rekao je Tramp novinarima na događaju u Beloj kući.

Tramp je rekao da očekuje da će do kraja dana dobiti kompletan izveštaj o kazni EU za Maskovu društvenu platformu X.

- Ne vidim kako to mogu da urade. Evropa mora biti veoma oprezna - rekao je Tramp.

Dodao je da ga Mask nije pozvao da zatraži pomoć po tom pitanju.

Foto: Costfoto / ddp USA / Profimedia

Ilon Mask je u nedelju pozvao na ukidanje Evropske unije, nakon što je EU kaznila njegovu društvenu platformu X sa 120 miliona evra zbog kršenja zakona o transparentnosti.

Glavna tužba protiv platforme X koja je pokrenuta prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA), novom zakonu EU o moderaciji sadržaja. Nakon dvogodišnje istrage, Evropska komisija (EK) je presudila protiv mreže X zbog tri kršenja zakona.

Utvrđeno je da je verifikacija sa plavom kvačicom bila obmanjujuća jer su korisnici mogli jednostavno da plate tu opciju.

Takođe, utvrđeno je da je postojala netransparentnost u vezi sa oglašivačima na sajtu, što je prekršilo zaštitu od prevara i ilegalnih promocija, kao i da su istraživači bili uskraćeni za pristup podacima koji bi trebalo da budu javni.

Prvo kršenje donelo je kaznu od 45 miliona evra, drugo 35 miliona, a treće 40 miliona evra.