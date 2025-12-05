Slušaj vest

kazna je izrečena zbog nepoštovanja propisa Evropske unije u vezi sa digitalnim uslugama.

Odluka je usledila nakon dvogodišnje istrage koja je pokrenuta u okviru Zakona o digitalnim uslugama (DSA), koji zahteva od platformi da preuzmu veću odgovornost za zaštitu korisnika i uklanjanje štetnog ili nezakonitog sadržaja.

Komisija je saopštila da je platformi X izrečena kazna zbog tri različita kršenja transparentnosti propisanih zakonom.

Regulatore su posebno zabrinuli "manipulativni dizajn" plavih znački za verifikaciju, koji su korisnike izložili potencijalnim prevarama i manipulacijama. Takođe, kako navode, X nije ispunio zahteve u vezi sa bazom podataka oglasa i pristupom istraživača javnim podacima.

Ova odluka bi mogla da izazove negativne reakcije u Sjedinjenim Američkim Državama, s obzirom na to da je administracija predsednika SAD Donalda Trampa već kritikovala regulativne propise Brisela i pretila odmazdom u slučaju da američke tehnološke kompanije budu kažnjene.