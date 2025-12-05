Slušaj vest

kazna je izrečena zbog nepoštovanja propisa Evropske unije u vezi sa digitalnim uslugama.

Odluka je usledila nakon dvogodišnje istrage koja je pokrenuta u okviru Zakona o digitalnim uslugama (DSA), koji zahteva od platformi da preuzmu veću odgovornost za zaštitu korisnika i uklanjanje štetnog ili nezakonitog sadržaja.

Komisija je saopštila da je platformi X izrečena kazna zbog tri različita kršenja transparentnosti propisanih zakonom.

Regulatore su posebno zabrinuli "manipulativni dizajn" plavih znački za verifikaciju, koji su korisnike izložili potencijalnim prevarama i manipulacijama. Takođe, kako navode, X nije ispunio zahteve u vezi sa bazom podataka oglasa i pristupom istraživača javnim podacima.

Ova odluka bi mogla da izazove negativne reakcije u Sjedinjenim Američkim Državama, s obzirom na to da je administracija predsednika SAD Donalda Trampa već kritikovala regulativne propise Brisela i pretila odmazdom u slučaju da američke tehnološke kompanije budu kažnjene.

Biznis Kurir/Telegraf

Ne propustiteInfoBizTop 5 milijardera svi iz iste branše: Nova lista najbogatijih ostavila svet u čudu - Gejts poklekao pred konkurencijom, a ova industrija je najunosija
102 AP Julia Demaree Nikhinson.jpg
PlanetaNAJBOGATIJI LJUDI NA SVETU POSTALI JOŠ BOGATIJI; Milijarderi za godinu dana uvećali svoj imetak skoro za petinu
Džef Bezos
PlanetaDŽEJ DI VENS PRETIO UBISTVOM DŽEJ DI VENSU, TRAMPU I MASKU: "Otići će u vreći za leševe, neka me upucaju snajperisti"
Donald Tramp Ilon Mask Džej Di Vens
Pop kulturaIlon Mask ponovo u Beloj kući, ali u gigantskim cipelama: Fotka je viralna, a ljudi se pitaju da je ovo AI
Ilon Mask.jpg