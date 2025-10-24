Slušaj vest

Komisija je optužila američke tehnološke gigante da su prekršili obavezu omogućavanja "adekvatnog pristupa“ javnim podacima istraživačima, što je propisano Zakonom o digitalnim uslugama (DSA) - ključnim zakonodavnim okvirom EU kojim se pokušava ograničiti moć velikih tehnoloških kompanija.

U saopštenju se navodi da je Komisija „preliminarno utvrdila da je Meta, za platforme Instagram i Facebook, prekršila obaveze da korisnicima obezbedi jednostavne mehanizme za prijavu nezakonitog sadržaja, kao i mogućnost da efikasno ospore odluke o moderaciji sadržaja“.

Zakon o digitalnim uslugama deo je šireg paketa evropskih propisa kojima EU pokušava da „drži na uzdi“ velike tehnološke kompanije. Komisija je već otvorila više istraga i na osnovu drugog zakona — Zakona o digitalnim tržištima (DMA).

Meta i Tiktok odbacuju optužbe

Portparol Mete, Ben Volters, odbacio je optužbe Evropske unije:

- Ne slažemo se sa tvrdnjom da smo prekršili DSA. Od stupanja zakona na snagu, uveli smo promene u načine prijavljivanja sadržaja, žalbene procese i alate za pristup podacima. Uvereni smo da su naše mere u skladu sa evropskim propisima.

Iz TikToka su poručili da su "posvećeni transparentnosti“ i da "cene doprinos istraživača“.

- Uložili smo velika sredstva u deljenje podataka i do sada gotovo 1000 istraživačkih timova ima pristup našim alatima - navodi se u saopštenju kompanije.

U sukobu s GDPR-om

Međutim, TikTok upozorava da bi zahtevi EU mogli biti u sukobu sa GDPR-om, evropskim zakonom o zaštiti privatnosti. „Ako nije moguće u potpunosti uskladiti oba propisa, tražimo od regulatora da jasno definišu kako da se te obaveze pomire“, dodali su.

Evropska komisija smatra da je od presudnog značaja da istraživači imaju pristup podacima društvenih mreža, kako bi javnost mogla da razume potencijalne fizičke i mentalne posledice koje te platforme mogu imati, naročito po maloletnike.

Prema preliminarnim nalazima, Facebook, Instagram i TikTok su možda uveli prekomerno složene procedure za istraživače koji traže pristup javnim podacima, što ih često ostavlja s delimičnim ili nepouzdanim informacijama i otežava istraživanja o izloženosti korisnika, uključujući decu, nezakonitom ili štetnom sadržaju.

Komisija je pozvala kompanije da dostave svoje odgovore na nalaze. Ako se preliminarni nalazi potvrde, Komisija može izdati odluku o nepoštovanju zakona, koja nosi kaznu i do 6% ukupnog godišnjeg globalnog prihoda - što bi za Metu i vlasnika TikToka, ByteDance, bio izuzetno visok iznos.

Meta je već u aprilu platila kaznu od 200 miliona evra po Zakonu o digitalnim tržištima, dok je TikTok ove godine kažnjen sa 530 miliona evra u Irskoj zbog prenosa podataka u Kinu.

Biznis Kurir/CNBC

BONUS VIDEO: