U studentskoj sobi na Stenfordu rođen je projekat koji danas privlači milione. Najmlađa ćerka Bila Gejtsa, Fibi Gejts, obezbedila je 30 miliona dolara ulaganja za svoj AI startap Phia, čime je vrednost kompanije skočila na 180 miliona dolara.

Aplikacija je odmah privukla pažnju poznatih investitora, među kojima su Hejli Biber, Kris Džener, bivša direktorka Meta kompanije Šeril Sendberg i osnivačica Spanx brenda, Sara Blejkli. Sve je počelo kada su Fibi i njena koleginica sa Stenforda, Sofija Kiani, pokušale da reše problem koji muči gotovo sve kupce online.

Od studentskog eksperimenta do ozbiljnog startapa

Fibi i Sofija su na fakultetu eksperimentišući sa generativnim AI modelima shvatile da haos online kupovine, previše otvorenih tabova, različite cene i nedostatak transparentnosti, može biti prilika za inovaciju. Tako je nastala platforma Phia.

Startap je započeo sa početnim grantom od 250.000 dolara, a ubrzo je preseljen u Njujork. Iako njeni roditelji nisu odmah bili oduševljeni, ohrabrili su je da završi fakultet. Fibi je upisala noćni program i planira da diplomira 2024. godine. Bil Gejts, iako nije investirao, javno podržava projekat.

Kako funkcioniše Phia

Phia koristi AI pretragu koja prikuplja ponude sa više od 40.000 sajtova za maloprodaju i preprodaju. Aplikacija korisnicima prikazuje realne cene, aktuelne popuste i pomaže im da procene da li je određena cena previsoka ili uobičajena.

Za osam meseci, aplikacija je preuzeta 750.000 puta, a jedan od ciljeva je i podsticanje kupovine polovnih stvari.

Velike ambicije

Platforma danas ima manje od deset zaposlenih, ali tim ima velike planove, razvoj AI asistenta za kupovinu koji može predvideti potrebe korisnika i dati potpuno personalizovane preporuke.

Fibi Gejts želi da uspeh Phia iskoristi i za širu misiju: ulaganje u žene preduzetnice u tehnološkoj industriji. Ističe da samo dva odsto VC fondova ide ženama i naglašava da je to promena koju želi da vidi.