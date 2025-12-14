Slušaj vest

Mladi Hrvat, zaposlen u IT sektoru već tri godine, podelio je na društvenim mrežama frustracije zbog niske plate i nedostatka napretka. Tokom dve godine radio je u lošoj firmi, a poslednju u, kako kaže, "okej" preduzeću, ali i dalje prima platu juniora, oko 1.700 evra neto, sa mogućim povećanjem na 1.900, što je neizvesno. Sa 25 godina ističe da mu "stvarno treba više novca" zbog ličnih želja i situacije kod kuće.

Zbog toga sve češće razmišlja o odlasku u Švajcarsku, gde bi u početku mogao raditi bilo koji posao dok ne pronađe priliku u IT sektoru. Navodi da prosečna neto plata u Švajcarskoj iznosi oko 7.000 evra i razmišlja koliko bi bilo realno pokušati tamo da zaradi više.

Realnost života i rada u Švajcarskoj

Prvi komentari na njegovu objavu upozorili su ga da plate u Švajcarskoj nisu onakve kakvima ih zamišlja. Jedan korisnik je naveo primer IT stručnjaka u Ženevi koji zarađuje 90.000 franaka godišnje bruto, ali na kraju meseca uštedi oko 1.000 franaka zbog visokih troškova života. Drugi je opisao primer porodice sa velikom zaradom i luksuznim životom, ali ističe da su ovakvi slučajevi retki.

Najveći praktični problem je stan. Stan se teško može dobiti bez posla, a konkurencija je ogromna, uz zahtev za dokumentacijom poput platnih listi i obrazloženja zašto bi baš njemu dali stan.

Saveti i realna očekivanja

Neki komentatori savetuju da prvo treba osigurati posao, a tek potom razmišljati o preseljenju. Iskustvo jednog IT stručnjaka iz Švajcarske pokazuje da se početniku realno nudi plata između 70.000 i 80.000 franaka godišnje, što je oko 5.800 mesečno.

Troškovi života su značajni, stan, zdravstveno osiguranje i ostali računi mogu pojesti značajan deo prihoda. Jedan servisni tehničar iz Bazela dao je detaljnu računicu, neto plata 5.300 franaka, stan 640 franaka (pola jer ima cimera), zdravstveno 400, mobilni 80.

- Ne bih preporučio da odeš bez posla. Ja sam se prošle godine preselio u Bazel. Moraš prvo sebi pronaći stan ili iznajmljivati nešto na Airbnb-u, jer je sve preskupo s obzirom na to da nemaš posao. Mislim, ako imaš hrabrosti, probaj i vidi, ali ja se ne bih usudio. Isto radim u IT-u. Iskustva sam imao nekih 3 godine kad sam prošle godine otišao, i jedva sam uspeo da nađem posao... i to u jednoj firmi koja zapošljava samo strance i mikromenadžuje nas. Stvarno je istina, ljudi te gledaju, ti si Balkanac i radićeš im za džabe... tako da da, ja sam došao potplaćen, i još sam u firmi dok ne nađem nešto drugo. Učim jezik i videćemo - glasio je jedan od komentara.