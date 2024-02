ZA MNOGE JE OVA PLATA NEDOSTIŽNA, A ONI SA NJOM JEDVA IZGURAJU MESEC: EVO kako se OVDE dobija stalan posao i kolika su im primanja

Dok bi se u mnogim državama plata od 4.500 evra smatrala dobrim primanjem, u Švajcarskoj ona često znači život na ivici siromaštva.

Godišnja stopa inflacije u Švajcarskoj je u januaru pala na 1,3 odsto sa decembarskih 1,7 odsto i sada je najniža od oktobra 2021. godine, što je objavio švajcarski Savezni zavod za statistiku BFS na svom vebsajtu.

Cene stambeno-komunalnih usluga u Švajcarskoj su porasle za 2,5 odsto međugodišnje, usporivši sa decembarskih 3,3 odsto.

Hrana i bezalkoholna pića su poskupela za 2,3 odsto, manje nego u decembru kada su cene u ovoj kategoriji porasle za 3,3 odsto.

Godišnja stopa bazne inflacije u Švajcarskoj je u januaru, takođe, pala na 1,2 odsto sa decembarskih 1,5 odsto.

Na mesečnom nivou je inflacija u Švajcarskoj porasla za 0,2 odsto.

Stanarina, nedostatak stambenih jedinica i rastući troškovi zdravstvenog osiguranja čine da veliki deo primanja nestane. Kada se sve ove obaveze izmire, ostaje vrlo malo novca za ostale životne potrebe.

Prema podacima od kraja prošle godine, skoro 750.000 ljudi u Švajcarskoj se suočava sa izazovima siromaštva, što je zapanjujući podatak za zemlju poznatu po visokim standardima života.

Plata je oko 6.000 franaka, ali to je bruto iznos. Kada se odbije porez, ostane oko 4.700 franaka na računu.

Potraga za radnom snagom

Bilo da se radi o industriji, zanatu, zdravstvu ili IT sektoru – manjak radne snage u Evropi postaje sve veći problem. Priliv radnika iz inostranstva, prema pisanju stranih medija, već neko vreme ne funkcioniše kako bi trebalo, pa se zbog toga mnoge evropske zemlje suočavaju sa ozbiljnim problemom nedostatka radnika. I Švajcarska ima te izazove.

Poslovi se najbolje nalaze preko preporuke, odnosno ako neko vas preporuči poslodavcu. U tom slučaju veoma je bitno da ne prokockate nečije poverenje (naročito tokom probnog rada prvih par dana).

Vrste radnih dozvola u Švajcarskoj

Ne postoji vremenski okvir za izdavanje radne dozvole. Ukoliko je aplikacija uredno popunjena i sadrži svu potrebnu dokumentaciju, izdavanje radne dozvole može trajati od par nedelja do par meseci.

Postoji nekoliko vrsta radnih dozvola:

L dozvola – kratkotrajna dozvola – za ugovore o radu od četiri do 12 meseci. U izuzetnim slučajevima moguće je produženje vize do 24 meseca, ukoliko radnik radi za istog poslodavca. Takođe, ova viza se izdaje studentima koji studiraju u Švajcarskoj.

B dozvola – boravišna dozvola – izdaje se na godinu dana i obnavlja se svake godine strancima koji rade u Švajcarskoj na neodređeno vreme. Porez se plaća u izvornoj zemlji (Taxes are levied at source).

C dozvola – trajna boravišna dozvola – izdaje se kada stranci provedu deset godina u kontinuitetu u Švajcarskoj. Državljanima Amerike i Kanade izdaje se nakon pet godina života u Švajcarskoj. Držalac C vize može da menja poslodavca i živi u bilo kom kantonu. Porez se više ne plaća u izvornoj zemlji (Taxes are no longer levied at source).