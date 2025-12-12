Slušaj vest

Mnogim vozilima značajno opada cena registracije kada dođu u određene godine starosti koje su, prema Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, granične godine nakon kojih je i porez na upotrebu motornog vozila značajno niži. Sajt Super Registracija je pripremio kalkulator uštede kako bi vozači mogli da provere da li će im cena registracije 2026. godine biti značajno povoljnija ili će pratiti opšti trend blagog poskupljenja.

Ova informacija je posebno značajna za vlasnike putničkih vozila i to u sledećim slučajevima:

Za vozila kojima važenje registracione nalepnice ističe u decembru mesecu, pa se vlasnik vozila, imajući ove uštede u vidu, odluči da uradi samo tehnički pregled vozila na vreme, a produženje registracije prolongira do prvih radnih dana januara iduće godine i na taj način uštedi određeni iznos

Za vozila sa većom zapreminom motora, tj. sa kubikažom preko 2.000 ccm, a za koja se već duži niz godina plaća veliki iznos na ime poreza na upotrebu, tzv. "porez na luksuz". Ta jedna stavka u ukupnim troškovima registracije ide i preko 340.000 dinara godišnje – a nije u pitanju greška u nulama

Za vozila starosti pet, osam, deset i devetnaest godina.

Ušteda nije jednokratna,već stičete pravo na umanjenje poreza i ubuduće kada dođete do graničnih godina starosti.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Primer 1

Ušteda od oko 6.500 dinara za mnoge vlasnike sledećih modela, ako su, na primer, 2006. godište: AudiA3, A4, SeatAltea, Alhambra, Leon, VWPassat, Caddy, Golf, Touran,Škoda Octavia, Superb, Yeti...Ovo se odnosi na motor2.0 TDI BMM, (zapremina motora 1968 cm3, snaga 140 KS).

Primer 2

Vlasnici vozila koja pokreće Mercedesov motor2.2 OM651 LO uštede će preko 20.000 dinara na registraciji ukoliko je godina proizvodnje automobila 2015.

Ovaj motor se ugrađivaou razne modele MercedesaA, B, E klase, CLA, kao i uJeep Compass. Prosečnom vozaču je teško da pohvata sve bitne faktore od kojih zavisi cena registracije vozila.

Taman kad naučimo šta je premijski stepen polise osiguranja i od čega još zavisi cena premije (od snage motora), računicu pokvari porez na upotrebu koji zavisi od potpuno drugih faktura - kubikaže i godišta, pa je onda tu i neka komunalna taksa koja ima raspon od 800 do preko 8.000 dinara (kod putničkih vozila zavisi samo od kubikaže, ali svaka opština ima posebne takse), pa se onda uvek nakupi i nekih sitnijih troškova bankarske provizije, RAT taksi i takse za NBS koje obično svake godine poskupljuju, ali ipak ne značajno.