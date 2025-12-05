Slušaj vest

Kupovina polovnog automobila u Srbiji na prvi pogled izgleda jednostavno, svi traže nisku cenu, malo pređenu kilometražu i poželjno vozilo "dovedeno iz Nemačke". Međutim, realnost je često daleko od onoga kako oglas zvuči.

Zato razlažemo tri najčešća mita koji utiču na odluke kupaca.

Mala kilometraža ne znači nužno dobar auto

Kilometraža sama po sebi ne govori sve. Vozilo koje je malo voženo često je zapravo mnogo više stajalo nego radilo, a dugo stajanje može dovesti do niza problema: isušivanja zaptivki, stvaranja vlage i taloga u ulju, korozije kočionog sistema, oštećenja instalacija i neravnomernog habanja delova.

Najpouzdaniji automobili nisu oni sa najmanje kilometara, već oni koji su redovno održavani i normalno korišćeni.

Automobil iz Nemačke nije bez mane

Istina je da se u Nemačkoj uglavnom vodi više računa o servisiranju, ali vozila koja stignu na placeve u Srbiji često postanu „idealna“ samo u oglasu. Najčešće skrivene mane su vraćena kilometraža, prikrivene havarije, prefarbani delovi bez ikakvih dokaza, kao i tehničke intervencije koje nisu prijavljene.

Zemlja iz koje auto dolazi ne garantuje kvalitet, jedino pouzdana provera može da garantuje dobru kupovinu.

Zbog toga je preplaćivanja i bilo kakve konačne odluke neophodno uraditi detaljan tehnički pregled i nezavisnu dijagnostiku.

Dizel motor bez DPF filtera nije prednost

Vozilo iz kog je uklonjen DPF retko kad je „bolja opcija“. U većini slučajeva to znači da je filter ranije bio zapušen, da je rađen neproveren softverski tuning, da su EGR i turbina dodatno opterećeni, a automobil više ne ispunjava propise o emisiji štetnih gasova.

Ako auto nema DPF, ključno je znati kako je uklonjen i u kakvom je stanju ostatak sistema, jer loše urađeno uklanjanje može dovesti do vrlo skupih kvarova za novog vlasnika.

U suštini, ispravan i održavan DPF mnogo je bolji izbor od motora sa uklonjenim filterom nepoznatog porekla.