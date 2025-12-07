Slušaj vest

Nemački vazduhoplovni centar (DLR) poziva šest volontera da budu zatvoreni u istraživačkom objektu u okviru studije pod nazivom "SOLIS100".

Cilj ovog eksperimenta je simuliranje kako dugotrajna izolacija i zatvorenost svemira utiču na telo i psihu, a istraživanje se sprovodi u saradnji sa Evropskom svemirskom agencijom (ESA).

Učesnici će živeti kao astronauti, u uslovima koji simuliraju boravak na svemirskoj stanici, pod 24-časovnim video nadzorom naučnika.

Iako će biti pod stalnim nadzorom, kabine za spavanje i toaleti biće izuzeti od praćenja. Dnevni raspored uključuje timski rad, naučne zadatke i simulacije operativnih izazova sličnih onima na stvarnim svemirskim misijama.

Ovo su uslovi

Da bi učestvovali u ovom izazovu, kandidati moraju imati između 25 i 55 godina, biti u dobrom fizičkom zdravlju i veoma dobro vladati engleskim jezikom.

Takođe moraju imati najmanje diplomu osnovnih studija medicine, inženjerstva ili srodne oblasti, a njihov indeks telesne mase mora biti u rasponu od 18,5 do 30.

Osobe sa važećim zdravstvenim osiguranjem i bez zdravstvenih problema takođe su dobrodošle da se prijave.

Program traje ukupno 126 dana, što uključuje dve nedelje pripreme, 100 dana izolacije, nedelju dana oporavka i kontrolne lekarske preglede nakon 30 dana i šest meseci.