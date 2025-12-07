Nemci traže dobrovoljce za veliki eksperiment, plaćaju čak 23.000 evra! Ovo su uslovi, da li biste vi mogli da izdržite?
Nemački vazduhoplovni centar (DLR) poziva šest volontera da budu zatvoreni u istraživačkom objektu u okviru studije pod nazivom "SOLIS100".
Cilj ovog eksperimenta je simuliranje kako dugotrajna izolacija i zatvorenost svemira utiču na telo i psihu, a istraživanje se sprovodi u saradnji sa Evropskom svemirskom agencijom (ESA).
Učesnici će živeti kao astronauti, u uslovima koji simuliraju boravak na svemirskoj stanici, pod 24-časovnim video nadzorom naučnika.
Iako će biti pod stalnim nadzorom, kabine za spavanje i toaleti biće izuzeti od praćenja. Dnevni raspored uključuje timski rad, naučne zadatke i simulacije operativnih izazova sličnih onima na stvarnim svemirskim misijama.
Ovo su uslovi
Da bi učestvovali u ovom izazovu, kandidati moraju imati između 25 i 55 godina, biti u dobrom fizičkom zdravlju i veoma dobro vladati engleskim jezikom.
Takođe moraju imati najmanje diplomu osnovnih studija medicine, inženjerstva ili srodne oblasti, a njihov indeks telesne mase mora biti u rasponu od 18,5 do 30.
Osobe sa važećim zdravstvenim osiguranjem i bez zdravstvenih problema takođe su dobrodošle da se prijave.
Program traje ukupno 126 dana, što uključuje dve nedelje pripreme, 100 dana izolacije, nedelju dana oporavka i kontrolne lekarske preglede nakon 30 dana i šest meseci.
(Kurir.rs/Fenix magazin)