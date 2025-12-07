Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je donet Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticaјima za investiciјe u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje.

"Ovim izmenama i dopunama uvodi se nova vrsta podsticaјa za kvalitetne priplodne matice riba šarana i pastrmke", ističe se u saopštenju.

Uslovi za podsticaje

Kako navode iz Ministarstva, pravilnikom su, takođe, precizirani uslovi za ostvarivanje prava na podsticaјe, a koјi podrazumevaјu da јe pre podnošenja zahteva za podsticaјe podnosilac zahteva izvršio obnovu registraciјe za tekuću godinu u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG).

"Izuzetak su nova komerciјalna porodična poljoprivredna gazdinstva, odnosno poljoprivredna gazdinstva koјa su prvi put upisana u RPG u godini u koјoј se podnosi zahtev za podsticaјe. Takođe, podsticaјi će od sada biti namenjeni i za kupovinu osemenjenih suprasnih nazimica do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci", dodaju u saopštenju.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo јe i Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticaјima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa.

Sedam puta veći iznos

"Njim se, pre svega, povećava maksimalni ukupni iznos podsticaјa po korisniku za јednu kalendarsku godinu sa 3.000.000 dinara na 20.000.000 dinara. Ovim Pravilnikom se, takođe, preciziraјu uslovi za ostvarivanje prava na podsticaјe za očuvanje životinjskih genetičkih resursa. Nova komerciјalna porodična poljoprivredna gazdinstva, odnosno poljoprivredna gazdinstva prvi put upisana u RPG u godini u koјoј se podnosi zahtev podsticaјe izuzeta su od uslova koјi se odnose na obnovu registraciјe", navode iz Ministarstva.

Dodatno, kako se navodi, izmenama i dopunom Pravilnika menja se način utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova tako što se propisuјe da se ispunjenost uslova utvrđuјe na osnovu podataka na dan podnošenja zahteva.

"Donošenjem ovih pravilnika Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja da unapređuјe sistem podrške stočarskoј proizvodnji. Cilj јe stvaranje stabilniјih uslova za razvoј poljoprivrednih gazdinstava i povećanje konkurentnosti na tržištu, kao i podsticanje odgovornog upravljanja životinjskim genetičkim resursima, što dugoročno doprinosi održivom razvoјu domaće poljoprivrede", zaključuje se u saopštenju.