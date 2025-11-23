Slušaj vest

Subvencije koje dodeljuju lokalna samouprava, nadležna ministarstva i međunarodne organizacije predstavljaju važan podsticaj ženama na selu, posebno onima koje žele da unaprede svoju proizvodnju i razvijaju sopstvena gazdinstva. Opština Lučani je ove godine izdvojila 60 miliona dinara za podršku poljoprivredi, a sve veći broj Dragačevki odlučuje se da konkuriše za ovu pomoć.

- Svaki registrovani poljoprivrednik na teritoriji naše opštine, sa aktivnim gazdinstvom, ima pravo da aplicira za subvencije. Tamo gde su žene nosioci gazdinstava, one i podnose zahteve. Ne mogu da navedem precizan procenat, ali između 20 i 30 odsto gazdinstava vode žene, koje su kao titulari podnosile prijave za povraćaj sredstava - rekao je za RINU Miloš Jovičić, zamenik predsednika opštine Lučani.

Gde je usmeren najveći deo budžeta?

Najveći deo budžeta usmeren je na nabavku poljoprivredne mehanizacije, kao i na kupovinu kvalitetnih priplodnih grla, ovaca, krava, kao i na meru koja se već nekoliko godina primenjuje, a odnosi se na ostavljanje kvalitetne teladi i jagnjadi.

- Ove godine značajna sredstva izdvojena su i za sisteme za navodnjavanje i protivgradne mreže, pri čemu je taj konkurs bio prvi otvoren. Tu su i podsticaji za stočarstvo, nabavku priplodnih ovaca i krava i ostavljenih ženskih grla - dodao je Jovičić.

Jedna od najpopularnijih mera, posebno među ženama, jeste podrška plasteničkoj proizvodnji, za koju su ove godine obezbeđena četiri miliona dinara. Posebno značajna ostaje saradnja sa Fondacijom „Ana i Vlade Divac“, kroz koju se dodeljuju plastenici. Prošle godine isporučeno je 16 plastenika, a ove se očekuje znatno veći broj. Jedna od dobitnica je Vida Radosavljević iz Kotraže.

Foto: Shutterstock

- Ova subvencija mi mnogo znači jer kao žena sa sela nemam uslov za penziju. Ovo će biti moj izvor prihoda. Zbog loših vremenskih uslova sve je teže proizvoditi na otvorenom, pa sam odlučila da se posvetim organskoj plasteničkoj proizvodnji. To su zdravi domaći proizvodi za kojima vlada velika potražnja, tako da plasman imam obezbeđen - ispričala je Vida.

Ministarstvo privrede ove godine je raspisalo javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju preduzetništva žena na selu. Pravo prijave imala su mikro preduzeća čiji je većinski osnivač žena, kao i preduzetnice i zadruge u kojima su članice većinom žene, a koje se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda na seoskom području. Ukupno je dodeljeno 46 rešenja, a među dobitnicama je i Dragana Ćirović iz Lučana.

- Ovo mi je drugi put da dobijam sredstva, a njihov značaj za naš mali biznis je ogroman. Prvi put sam uložila u pekarsku proizvodnju, a sada ćemo uz novu podršku unaprediti i proširiti naš rad - rekla je Dragana.