Cene ugostiteljskih usluga u decembru prošle godine bile su za 6,9 odsto veće nego u istom mesecu 2024. godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Hrana je poskupela za 8,0 odsto a u okviru nje, najveće poskupljenje je zabeleženo kod gotovih jela i to 12,4 odsto. Slede variva sa poskupljenjem od 9,1 odsto, hleb -7,7 odsto, salate 7,0, kolači-6,7 procenata. Alkoholna pića su za godinu dana poskupela za 8,7 odsto a bezalkoholna za 7,9 procenata.

Najmanje povećanje cena registrovano je kod prenoćišta i iznosilo je 0,4 odsto. U Vojvodini je ukupno poskupljenje ugostiteljskih usluga bilo veće nego na nivou republike -8,4 odsto. Hrana je poskupela za 8,8 procenata, alkoholna pića za 6,5, bezalkoholna za 9,4 odsto a prenoćišta za 8,6 procenata.