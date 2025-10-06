Slušaj vest

Kada je Amol Koli počeo da radi u restoranu Friendly’s u Filadelfiji kao konobar 2003. godine, bio je srednjoškolac koji se nadao da će zaraditi za džeparac.

Koli je zarađivao oko 5 dolara na sat u lancu restorana u stilu dajnera, radeći sve poslove koje je njegov menadžer zahtevao, objasnio je za CNBC Make It. Svakog dana je bio kuvar, perač sudova, konobar… Sve što mu kažu. Nešto više od dve decenije kasnije, Koli je dodao još jednu poziciju u svoju biografiju: Vlasnik.

Kolijeva investiciona grupa Legacy Brands je 22. jula objavila je akviziciju celog lanca Friendly’s – koji ima lokacije u većini država na istočnoj obali SAD – plus matičnu kompaniju Brix Holdings i šest drugih restoranskih brendova, za neotkriveni iznos.

Ovaj dogovor je označio svojevrsnu kulminaciju za Kolija (37), koji je sada veći deo svog života proveo radeći u Friendly’s-u.

Studirao i radio u restoranu

Čak i dok je pohađao Univerzitet Dreksel — gde je paralelno diplomirao finansije i marketing — Koli je provodio leta radeći pet do šest dana nedeljno u restoranu, učeći o svim detaljima posla.

„Počeo sam da podržavam nekoliko franšiznih partnera i tek sam počeo da učim šta se dešava nakon što novac stigne do kase“, kaže Koli. „Učio sam o osiguranju, obračunu plata, troškovima hrane i svim tim drugim stvarima. To sam radio tokom celog fakulteta.“

Koli je diplomirao 2011. godine, prema njegovom LinkedIn profilu, i odlučio se da preuzme poziciju regionalnog menadžera u Friendly’s-u umesto da se bavi karijerom u finansijama, kaže on. Nekoliko godina kasnije, prijavio se da preuzme franšiznu lokaciju koja je bila pred zatvaranjem. Licenciranje, ugovaranje i oprema za prodavnicu koštali su oko „četvrt miliona dolara“, kako kaže, tako da je uzeo kredit, uložio svoju ušteđevinu i sredstva koja je dobio od prijatelja i poslovnih partnera.

„Tako je počela moja franšizna karijera. I od tada jednostavno nije stala“, kaže Kohli, koji je na kraju franšizovao 31 lokaciju Friendly’s-a pre nego što je u potpunosti kupio brend.

Foto: LinkedIn/Amol Kohli

„Idealan kandidat“

Kolijev put do vlasništva nad svojim nekadašnjim poslodavcem počeo je padom prodaje u Friendly’s-u tokom pandemije kovida-19. Kompanija je podnela zahtev za zaštitu od bankrota u novembru 2020. godine i objavila planove da je preuzme franšizna kompanija Brix Holdings sa sedištem u Dalasu za nešto manje od 2 miliona dolara. Sporazum je finalizovan 2021. godine.

U maju, Koli je osnovao sopstvenu investicionu grupu, Legacy Brands International sa jedinim ciljem: da preuzme Brix Holdings. Finansirao je svoju investicionu grupu „kroz kombinaciju kapitala (akcija) i dužničkog finansiranja“, kaže portparol.

Stvaranje kompanije Legacy Brands International rezultat je „kombinacije naklonosti zvezda, pravih ljudi koji su ga podržavali, vere i mnogo dobre volje, što je sve unovčeno odjednom“, kaže Koli. A njegovo dugogodišnje iskustvo u kompaniji učinilo ga je „idealnim kandidatom za vlasništvo“, rekao je osnivač kompanije Brix, Džon Antioko, u saopštenju kada je dogovor objavljen.

Koli sada poseduje franšizu i od 60+ drugih restorana kompanije Friendly’s u SAD – njegova kompanija sada poseduje i Clean Juice, Orange Leaf, Red Mango, Smoothie Factory + Kitchen, Souper Salad i Humble Donut Co. Čitav portfolio uključuje više od 250 restorana.

Uspon od početnog zaposlenog u Friendly’s-u do predsednika upravnog odbora Brix’s-a je „neverovatan“, kaže Koli. Ipak, suočava se sa izazovom oživljavanja brenda sa sve manjim brojem lokacija, dodaje on – nešto više od 100 danas, u odnosu na više od 800 sredinom 1990-ih.

U širem smislu, lanci restorana su prijavili pad prodaje usred inflacije i nestabilnog ekonomskog okruženja koje je navelo mnoge potrošače da preispitaju koliko često žele da troše novac u restoranu.

Perspektiva rada u ugostiteljstvu

Koli ima za cilj da modernizuje brendove koje nadgleda, oslanjajući se na tehnologiju poput nedavno obnovljene mobilne aplikacije Friendly’s, rekao je Koli za Nation’s Restaurant News u avgustu. Takođe se nada da će privući nove franšizne partnere.

Konkretno, želi da ljudi vide svoje uloge u restoranima i ugostiteljstvu kao prilike za uspostavljanje dugoročne karijere i početak izgradnje bogatstva, a ne samo poslove bez perspektive ili poslove od kojih odustajete nakon diplomiranja, kaže on.

Njegov put je redak, ali ne i potpuno jedinstven: Bivša izvršna direktorka IHOP-a, Džulija Stjuart, bila je konobarica u IHOP-u kao tinejdžerka pre nego što je stala na čelo brenda od 2002. do 2017. godine.