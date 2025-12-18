Slušaj vest

PRIJEPOLJE – Opština Prijepolje nastavlja sa podrškom zdravstvenom sistemu, a u Opštoj bolnici u toku su radovi na uređenju Odeljenja neurologije i dijalize, koji obuhvataju oko 500 kvadratnih metara prostora. Radovi se finansiraju sredstvima iz lokalnog budžeta i predstavljaju deo šireg plana unapređenja uslova lečenja i rada zdravstvenih radnika.

Kako je istaknuto, za ovu namenu izdvojena su tri miliona dinara, a radovi obuhvataju kompletnu zamenu podova i krečenje prostorija. Završetak radova planiran je do kraja godine, čime će ova dva odeljenja dobiti znatno bolje i funkcionalnije uslove.

Tokom izvođenja radova, pacijenti sa neurologije privremeno su smešteni na Interno odeljenje, dok je za pacijente koji koriste usluge dijalize obezbeđena posebna prostorija, kako terapije ne bi bile prekidane.

Direktor Opšte bolnice, dr Branko Gojaković, naglasio je da je ukupno 12 miliona dinara opredeljeno ove godine za potrebe bolnice. Pored građevinskih radova, nabavljeno je i putničko vozilo marke „opel korsa“, vredno oko dva miliona dinara, koje će služiti za prevoz pacijenata na dijalizu, ali i za potrebe dežurstava i svakodnevnog rada zdravstvenih radnika.

- Planirano je i dodatnih sedam miliona dinara za nabavku medicinske opreme. Javne nabavke su završene i očekujemo da oprema stigne do Nove godine. Reč je o aparatima za operacionu salu i anesteziju, kao i opremi za fizikalnu terapiju, EKG aparatima, defibrilatorima i pacijent monitorima“, rekao je Gojaković, podsećajući da je opština i prethodne godine izdvojila 10 miliona dinara za nabavku aparata za laparoskopiju, koji je značajno unapredio hirurške zahvate i zadovoljstvo pacijenata.

Predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić, koji je zajedno sa rukovodstvom bolnice obišao radove, istakao je da lokalna samouprava u kontinuitetu ulaže u zdravstvo.

- Iako je kraj godine, radovi su u punom jeku, kao da je njen početak, što je veoma dobro. Opština Prijepolje pokazuje delima da je zdravstvo jedan od prioriteta. Došli smo da obiđemo radove i novo vozilo kupljeno opštinskim sredstvima, jer verujemo da će to najviše značiti pacijentima, ali i zdravstvenim radnicima“, rekao je Popadić.

On je naveo da će ukupna izdvajanja za zdravstvo u ovoj godini, prema procenama, premašiti 20 miliona dinara, dok je za narednu godinu u opštinskom budžetu već planirano 18 miliona.

- Tokom godine pratimo potrebe i, gde god je neophodno, trudimo se da obezbedimo dodatna sredstva. Uslovi u pojedinim prostorijama su bili loši i bilo je neophodno reagovati. Siguran sam da će ovi radovi značiti mnogo pacijentima, jer Opšta bolnica Prijepolje ima veliki broj korisnika svojih usluga“, naglasio je Popadić.

Za narednu godinu planirana su i nova ulaganja, među kojima je kompletna rekonstrukcija Neuropsihijatrijskog odeljenja na Čairu, u vrednosti od oko sedam miliona dinara, što će biti jedna od najvećih investicija u tom objektu u poslednjih nekoliko decenija.

Ulaganjima u infrastrukturu, opremu i logistiku, Opšta bolnica Prijepolje dobija sve bolje uslove za rad, a građanima se obezbeđuje kvalitetnija i dostupnija zdravstvena zaštita.