Za upis bespravnih objekata po zakonu "Svoj na svome" do 19 časova stigle su 282.732 prijave, objavio je večeras Republički geodetski zavod (RGZ).

Prijava neupisanih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave.

