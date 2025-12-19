InfoBiz
Preko 300 miliona dinara više ove godine za Užice: Usvojen budžet za 2026. godinu - projektovan na 5.5 milijardi
Slušaj vest
UŽICE - Na sednici Skupštine grada Užica usvojen je budžet za sledeću godinu, prema kojem će on iznositi 5.5 milijardi dinara.
Ovaj iznos je za oko 300 miliona dinara viši u odnosu na ovogodišnji budžet.
- Budžet je planiran na realnim osnovama, biće društveno i socijalno odgovoran, ali i razvojni, saopštila je gradonačelnica Užica.
Za predlog budžeta glasalo je 35 odbornika, 11 je glasalo protiv.
Kurir.rs/RINA
Reaguj
Komentariši