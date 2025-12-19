Slušaj vest

UŽICE - Na sednici Skupštine grada Užica usvojen je budžet za sledeću godinu, prema kojem će on iznositi 5.5 milijardi dinara.

Ovaj iznos je za oko 300 miliona dinara viši u odnosu na ovogodišnji budžet.

- Budžet je planiran na realnim osnovama, biće društveno i socijalno odgovoran, ali i razvojni, saopštila je gradonačelnica Užica.

Za predlog budžeta glasalo je 35 odbornika, 11 je glasalo protiv.

Kurir.rs/RINA

