Pod sloganom "Svoj na svome", počelo je prijavljivanje nelegalnih objekata po novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnosti.

Sa papirima u rukama desetine čekaju na legalizaciju svojih objekata.

Predrag Gavović, pomoćnik gradonačelnice Užica, kaže da je jutros sve startovalo i da je Gradska uprava odredila i u samoj zgradi Skupšrine grada kancelarije za legalizaciju, a i na 7 mesta van zgrade.

- Pored onlajn prijave, građani pomoć pri legalizaciji mogu dobiti i ovde. U prizemlju zgrade Slupštine grada, u Odeljenju za legalizaciju imamo 4 kancelarije sa po dva mesta gde građani mogu dobiti pomoć za legalizaciju svojih objekata. Van zgrade imamo u Opštini Sevojno i mesnim zajednicama Terazije, Krčagovo, Carina, Lunovo selo, Kremna i Stapari - rekao je Gavović.

On je dodao da je po ranijim prijavama za legalizaciju bilo oko 20.000 prijava, ali pošto sada mora svaki objekat (stan, pomoćni objketi) da se prijave posebno, očekuje da će biti od 40.000 do 50.000 prijava. Još je rekao da građani imaju 60 dana za legalizaciju.

Foto: Zvezdana Gligorijević

Međutim, građani nisu baš zadovoljni kako sve ide.

Izgleda da se nisu baš pripremili da krenu spremni u ovaj posao. Sporo ide. U ovoj kancelariji ima više kompjutera, a rade samo na jednom. Valjda čekaju neke šifre da bi ih aktivirali. Čekam od jutros - kaže gospođa ispred vrata.

Čekanje u redovima

Pred drugim vratima isto gužva.

Valjda će biti bolje dok sve to zaživi, ipak je danas prvi dan. Inače, ovo je dobra stvar, konačno ljudi da bez muke mogu da legalizuju svoje objekte. Samo da se organizuju i da krenu – kaže gospodin, koji čeka više od pola sata.

Čuje se i strpljivo objašnjenje radnice koja radi za kompjuterom.

Molim vas, imajte strpljenja. Tek smo dobili šifre da pokrenemo sistem. Nismo mogli da ih imamo do jutros. Sve će biti u redu – objašnjava ona strankama u hodniku.