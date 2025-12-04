- Danas sam bio sa ministarkom Damjanović i premijerom Macutom. Ogromna je procedura, elektronski se radi, važno je da imate ličnu kartu i bilo kakav ugovor čime dokazujete svoje vlasništvo, sve se dešava elektronski. Završićemo tri puta više nego što smo prethodnih godina otkad je krenuo proces legalizacije. Biće tu problema i muka, ali reagovaćemo na dnevnom nivou, biće tu brojevi telefona. Radićemo sve što je važno, ali mislim da je to velika stvar za sve u Srbiji. Radićemo najbrže moguće - obećao je on.