Slušaj vest

Bern je jedan od retkih evropskih gradova u kojem je reka sastavni deo svakodnevice. Ar, prepoznatljiva po svojoj tirkiznoj boji i snažnom toku, nije samo razglednica već i omiljeno gradsko kupalište. Tokom leta, ali i za toplijih dana tokom godine, stanovnici Berna imaju običaj da jednostavno, uskoče u reku.

Zanimljivo je da mnogi meštani na posao ili sa posla idu upravo na ovaj način. Spakuju stvari u vodootpornu vreću, skoče u Ar i prepuste se struji koja ih nosi nizvodno. To je njihov vid opuštanja, nešto poput mediteranske šetnje uz more, samo brže, hladnije i neobičnije.

Duž obale nalaze se uređeni izlazi, stepenice i platforme, a bezbednost je na visokom nivou jer su lokalci navikli na ovaj način života. Ar je tako postala deo gradske tradicije: mesto za plivanje, druženje, rekreaciju i možda najopušteniji vid prevoza na svetu.

Privlačno i turistima

Ovaj nesvakidašnji doživljaj sve je popularniji i među turistima. TikToker Andro Anić posetio je Bern i okušao se u kupanju u brzoj reci.

- Rijeka Ar toliko je brza da s jednog kraja grada do drugog stignete za pet minuta. Koriste posebne vodootporne torbe kako bi zaštitili svoje stvari - objašnjava Andro u videu na Instagramu.

Nakon toga otkriva da je i sam morao da kupi vodootpornu torbu i nekoliko dodataka, poput zaštite za telefon, pre nego što se ohrabrio da uđe u reku:

- Struja ide i preko deset na sat. Prvo me bilo strah, ali sam skupio hrabrosti. Taj osećaj je neopisiv - dodaje on.

Andro navodi da svakodnevno stotine ljudi na ovaj način putuje na posao, a prizore koje tamo vidi opisuje kao neverovatne. U komentarima su mu se javili brojni Hrvati, a jedna korisnica ga je pitala:

- Kako se zaustaviti gde treba?

U jednom od odgovora Andro je napisao:

- Navodno svake godine spašavaju turiste kod slapa izvora kad ih ponese, ja prešao igricu.

Jedna korisnica šaljivo je dodala:

- Brzo, efikasno i džabe.

Međutim, ima i onih kojima se ovakav način prevoza ne dopada: