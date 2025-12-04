Slušaj vest

Srbija nastavlja sa ubrzanom izgradnjom auto-puteva, a plan za 2026. je vrlo ambiciozan. Kako je nedavno najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić gradnja brze saobraćajnice od auto-puta preko Požarevca do Golupca biti završena u maju ili junu sledeće godina.

Međutim, rtadovi se tu ne zaustavljaju i nastavlja se gradnja do Brze Palanke. Kako je najavio predsednik u planu je izgradnja puta od Negotina do Brze Palanke, a onda cilj je da se od Beograda do Negotina stigne za manje od dva sata lagane vožnje.

Ono što je izvesno u 2026. godini do septembra će biti kompletiran Moravski koridor, a Srbija će dobiti moderan, najširi i prvi digitalni autoput u Srbiji sa oznakom E-761 u dužini od 112,3 kilometra. On će prolaziti kroz Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Varvarin i Ćićevac, teritorijom na kojoj živi više od pola miliona ljudi.

Tokom naredne godine intenzivno se nastavlja na radovima više najmodernijih saobraćajnica širom naše zemlje. Brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" će dužinom od oko 185 kilometara povezati teritorije Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja i Srpske Crnje.

Prvobitno je bilo planirano da ta saobraćajnica ide do Nakova (Kikinda), sela na samoj granici između Srbije i Rumunije, ali da će s obzirom na to da je sa Rumunima dogovoreno da oni rade svoj deo puta prema Srpskoj Crnji, saobraćajnica ići do Srpske Crnje gde će biti urađen veliki granični prelaz.

Osmeh Vojvodine, auto-put Foto: JP Zavod za urbanizam Vojvodine

"Osmeh Vojvodine" do kraja 2026.

Saobraćajnica je projektovana za brzinu od 100 km na sat i obuhvataće 46 mostova, 34 nadvožnjaka, 5 podvožnjaka i 35 propusta. Pored toga, projektom je planirana i izgradnja 12 petlji, te 13 površinskih kružnih raskrsnica. Prva deonica Osmeha Vojvodine, od Bačkog Brega do Kljajićeva, trebalo bi da bude završena do kraja 2026. godine.

Nastavlja se i sa radovima na brzoj saobraćajnici Novi Sad - Ruma, koja je poznatija kao Fruškogorski koridor, a koja će saobraćajno povezati Vojvodinu sa zapadnom Srbijom što je od velikog značaja za građane. U okviru ovog koridora biće izgrađen i tunel Iriški venac, koji će biti najduži tunel u Srbiji! Objekat dužine 3,5 kilometara gradi se u sklopu brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma, a očekuje se da ceo Fruškogorski koridor bude završen u 2027. godini.

Foto: RINA

Ukupna dužina brze saobraćajnice iznosi 44,41 kilometar, a izvođač radova je kompanija "Čajna roud end bridž korporejšen". Trasa se na početku vezuje na postojeći autoput Beograd - Novi Sad - Subotica, a na kraju na novoizgrađeni autoput Ruma - Šabac i brzu saobraćajnicu Šabac - Loznica, kao i na buduću brzu saobraćajnicu Slepčević - Badovinci, čime povezuje Vojvodinu sa zapadnim i severozapadnim delom Srbije.

U narednoj godini očekuje se i završetak deonica autoputa Kuzmin - Sremska Rača koji uključuje izgradnju mosta preko reke Save, a predstavlja deo budućeg autoputa Beograd-Sarajevo.

Dunavski koridor

Prema najavama, preostalih 36 kilometara Dunavskog koridora biće završeno početkom 2026. godine.

Cela trasa brze saobraćajnice duga je 67,94 kilometra, a u okviru projekta biće izgrađeno čak 62 objekta, uključujući mostove, nadvožnjake i druge inženjerske konstrukcije, koje su posebno zahtevne zbog terena duž Dunava.

Po završetku projekta, građani će od Beograda do Golupca stizati za samo sat i 20 minuta.

Pored toga što će značajno olakšati život stanovnicima opština Požarevac, Veliko Gradište, Golubac i drugih, Dunavski koridor će otvoriti vrata i turističkom, poljoprivrednom i industrijskom razvoju ovog dela zemlje.

Prirodne lepote duž Dunava, poput Ramske, Golubačke tvrđave, Nacionalnog parka Đerdap, Lepenskog vira, Viminacijuma i mnogih drugih destinacija, postaće lakše dostupne domaćim i stranim turistima, a bolja putna infrastruktura omogućiće veći priliv investicija i otvaranje novih radnih mesta.