Punom parom gradi se Moravski koridor , najširi i prvi digitalni autoput u Srbiji, koji će povezati istok sa zapadom zemlje. Do sada je završeno i pušteno u saobraćaj 58 kilometara, a ukoliko se ovim tempom nastavi, preostalih 54 kilometra biće završeno do kraja godine.

Na gradilištu svakodnevno radi više od 3.500 radnika i angažovano je oko 1.500 mašina. Najintenzivniji radovi trenutno se obavljaju na deonicama od Adrana do Preljine i od Vrnjačke Banje do Vrbe.

Kako je naglasio, izvođač Bechtel Enka sa velikim brojem domaćih kooperanata odlično obavlja posao, a radovi napreduju u svim kategorijama, od zemljanih i asfalterskih, do izgradnje objekata i radova na hidrotehničkom uređenju.

- Na jesen očekujemo puštanje u saobraćaj 14,5 kilometara deonice od Vrnjačke Banje do Vrbe. U najboljem scenariju, do kraja godine mogli bismo završiti i 28 kilometara od Adrana do Preljine.