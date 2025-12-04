Slušaj vest

Podsećajući da je država predvidela novac za tržišnu kapitalizaciju i raspoložena je da "kupi, plati, preplati" tu kompaniju kako bi nastavila da radi, uveren je da gasne krize u Srbiji neće biti.

Stečaj nije opcija

- Stečaj nije opcija, nacionalizacija je loša opcija, težak proces koji ne podržavam - rekao je Bajatović za TV Prva i naglasio da je treće rešenje privremena uprava Srbije, jer se ne želi da NIS propadne ili da neko nekome nešto otima.

Bajatović je upozorio da su najopasnije sekundarne sankcije, jer u ovom trenutku postoji odluka države da i dalje funkcionišu kartice za plaćanje na NIS pumpama ili plaćanje u kešu.

Sjedinjene Američke Države traže "nula" ruskog vlasništva u NIS, dok Rusi žele da ostanu na ovom tržištu, konstatovao je on.

Postoji "plan B" za gas, u Beogradu se može zameniti mazutom.

Bajatović tvrdi da gasne krize u Srbiji neće biti, jer gas nije pod sankcijama i sama Evropska unija plaća 220 milijardi Rusiji za gas.

"Ovaj rat nije samo - neko puca na frontu, mnogo je drugih stvari. Ovo je igra živaca", dodao je Bajatović.

On očekuje uskoro dogovor sa Rusijom oko gasa, a ako ga ne bude, naveo je da postoji "plan B" da se kupuje gas od trgovaca na tržištu, dok se u Beogradu on može zameniti mazutom.

Nema rešenja za NIS bez Rusa i Amerikanaca, mi čekamo 50 dana, odnosno osam-devet je prošlo i država će posle morati da sedne i vidi šta će da radi, rekao je Bajatović, koji ponavlja da je Srbija kolateralna šteta.