Bajatović: Stečaj NIS-a nije opcija, a nacionalizacija je loše rešenje! A evo šta kaže hoće li biti gasa
Podsećajući da je država predvidela novac za tržišnu kapitalizaciju i raspoložena je da "kupi, plati, preplati" tu kompaniju kako bi nastavila da radi, uveren je da gasne krize u Srbiji neće biti.
Stečaj nije opcija
- Stečaj nije opcija, nacionalizacija je loša opcija, težak proces koji ne podržavam - rekao je Bajatović za TV Prva i naglasio da je treće rešenje privremena uprava Srbije, jer se ne želi da NIS propadne ili da neko nekome nešto otima.
Bajatović je upozorio da su najopasnije sekundarne sankcije, jer u ovom trenutku postoji odluka države da i dalje funkcionišu kartice za plaćanje na NIS pumpama ili plaćanje u kešu.
Sjedinjene Američke Države traže "nula" ruskog vlasništva u NIS, dok Rusi žele da ostanu na ovom tržištu, konstatovao je on.
Postoji "plan B" za gas, u Beogradu se može zameniti mazutom.
Bajatović tvrdi da gasne krize u Srbiji neće biti, jer gas nije pod sankcijama i sama Evropska unija plaća 220 milijardi Rusiji za gas.
"Ovaj rat nije samo - neko puca na frontu, mnogo je drugih stvari. Ovo je igra živaca", dodao je Bajatović.
On očekuje uskoro dogovor sa Rusijom oko gasa, a ako ga ne bude, naveo je da postoji "plan B" da se kupuje gas od trgovaca na tržištu, dok se u Beogradu on može zameniti mazutom.
Nema rešenja za NIS bez Rusa i Amerikanaca, mi čekamo 50 dana, odnosno osam-devet je prošlo i država će posle morati da sedne i vidi šta će da radi, rekao je Bajatović, koji ponavlja da je Srbija kolateralna šteta.
Kurir Biznis/N1