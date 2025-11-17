Slušaj vest

Srbija je stalno podržavala ruskog partnera, kaže Bajatović, ali sada više nema vremena.

- Mi sada rizikujemo rad i NBS i platni promet. Bilo je jasno da menadžersko preuzimanje neće proći. Samo jasan plan o preuzimanju NIS-a, a to nikada nismo dobili od američke strane. Ili će ruska strana predložiti ko će preuzeti NIS, a to prihvate Amerikanci, ili mi da ponudimo preuzimanje. Mi smo spremni da platimo i više, jer NIS mora da nastavi da radi - rekao je Bajatović za RTS.

Nećemo ostati bez gasa

Kada je reč o snabdevanju gasom direktor "Srbijagasa" poručuje da Srbija neće ostati bez gasa.

- Ja očekujem produženje postojećeg gasnog aranžmana na tri meseca, najduže na godinu dana. Ako se ne produži snabdevanje gasom iz Rusije napravili smo plan B i plan C, da imamo dovoljno gasa bar za još 70 dana. Mi sada to matematički razrađujemo, imamo kapacitete, imamo dovoljno novca da kupimo gas na tržištu. Naši ruski partneri kažu da je za njih nezamislivo da Rusija odbije produženje aranžmana, ali ja bih bio oprezan, jer ne zavisi ni sve od njih - rekao je Bajatović.

Kaže da on to ne povezuje sa situacijom oko NIS-a ali ja to ne vidim.

- Očekujem produženje vrlo brzo, ne znam tačno datum ali ako do toga ne dođe, imamo plan. Siguran sam da će do kraja grejne sezone ugovor biti produžavan, a onda mora da se sedne i pregovara - kaže direktor "Srbijagasa".

Gas iz Azerbejdžana

Kaže i da je interkonektor preko Sofije u funkciji za gas iz Azerbejdžana, ali da ni sam Azerbejdžan nema dovoljno gasa da ponudi, ali da tim gasovodom može stići i gas iz pravca Turske.

- Mi nećemo imati krizu sa grejanjem građana do kraja grejne sezone - ponovio je Bajatović.

Govoreći o ceni gasa na berzama direktor "Srbijagasa" kaže da je ona trenutno 320 evra za hiljadu metara kubnih, i da ne očekuje bitan cenovni skok, jer gasa ima zbog toplog vremena.