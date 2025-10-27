Slušaj vest

Turkmenistan, jedan od vodećih svetskih proizvođača gasa, ponovio je da ima kapaciteta da isporučuje gas Evropi, ali je istakao i logističke teškoće, jer nema gasovod potreban da se poveže centralna Azija sa Evropom preko Kaspijskog mora.

"Uvek smo zainteresovani za diverzifikaciju puteva izvoza, konkretno transkaspijskom rutom ka Evropi", rekao je za Frans pres Maksat Babajev, predsednik državne firme Turkmengas i ministar za gas, na margini energetskog foruma organizovanog u glavnom gradu Ašhabadu.

Imaju petinu svetskih rezervi gasa

Prema procenama, Turkmenistan ima između jedne četvrtine i jedne petine svetskih rezervi prirodnog gasa koji gotovo isključivo izvozi u Kinu.

Ali ta zemlja, jedna od najzatvorenijih na svetu, traži nove rute za izvoz, dok evropske zemlje, od kojih nedavno i Mađarska, pokazuju interesovanje.

"Spremni smo, možemo prodati gas na granici. Gasovod istok-zapad (koji prelazi Turkmenistan) sa godišnjim kapacitetom od 30 milijardi kubnih metara se može koristiti za isporuku gasa Evropi", rekao je Babajev.

Ali to je i dalje nedovoljno pošto turkmenistanski gas još treba da pređe Kaspijsko more preko gasovoda koji još nije izgrađen da bi stigao do Kavkaza, odakle bi bio poslat u Evropu preko Turske.

Transkaspijski gasovod skup projekat

Projekat za transkaspijski gasovod, koji zahteva znatna sredsta, ponovo je postao interesantan Evropljanima koji pokušavaju da smanje zavisnost od ruskih energenata zbog rata u Ukrajini i zbog sankcija ne mogu da prevoze turkmenistanski gas preko Rusije ili Irana.

Turkmenistanski minstar istakao je da ostaje otvoreno i pitanje razgraničenja Kaspijskog mora, koje je još problematično, posebno sa Iranom.

Turkmengas je objavio da će prekinuti isporuke gasa ka Turskoj preko Irana, od marta, a trebalo bi da se nastave kada se problemi reše.