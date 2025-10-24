Slušaj vest

Požar u MOL-ovoj rafineriji u Madjarskoj i eksplozije u rumunskoj rafineriji "Lukoil" naveli su javnost u reginu na razmišljanje o mogućem uzroku, s obzirom da on još uvek nije potvrđen. Dok mnogi nagađaju da li je reč o sabotaži ili čistoj koincidenciji, ove dve havarije dodatno pogoršavaju situaciju u Srbiji izazvanu uvođenjem američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Veroljub Arsić, ekonomista i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine i narodni poslanik SNS-a i Nebojša Atanacković, vlasnik pumpe i počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija", gde su analizirali situaciju u Srbiji koja se suočava sa energetskim poteškoćama, kao i daljim koracima u cilju izbegavanja dugoročnih posledica.

Problem snabedvanja i izgradnja interkonektora

Arsić potvrđuje da pomenute havarije mogu da utiču na snabdevanje derivatima. Podsetio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić više puta naglasio kako NIS ne sme da prestane sa radom, te objasnio i koliku štetu bi to prouzrokovalo.

- Predsednik je rekao i da naša ekonomija i snabdevanje derivatima ne smeju da trpe. Kao rezervna opcija bilo je snabdevanje iz drugih zemalja, ali zbog havarija koje su se desile i to je dovedeno u pitanje. Čak i da te rafinerije rade u punom kapacitetu, još uvek predstavlja logistički izazov. Skraćeno nam je vreme u kojem možemo da reagujemo u cilju otklanjanja posledica ako NIS prestane da radi, što ne sme nikako da se desi.

Kaže da problem snabdevanja ne leži u interkonektorima, već u nestašici derivata.

- Poučeni ranijim iskustvima, prvo smo započeli izgradnju gasnog interkonektora u Bugarskoj, nešto se dešavalo i u Grčkoj po tom pitanju. Imali smo i jednu liniju gasovoda iz Rumunije koja više ne radi. Nisu problem interkonektori, najveći problem je što gasa nema. Nema ga slobodnog na tržištu. Rusi su bili najsigurniji snabdevači takvim energentom, što otvara potrebu da pronađemo druga tržišta gasa i da ga dovlačimo u Srbiju. Vlada i predsednik imaće puno posla da pronađu sve alternative, ukoliko sankcije ostanu na snazi do 2028. godine.

Obustava dotoka u rafineriju Pančevo preti da naruši i dalje stabilnu situaciju

Atanacković je iz ugla vlasnika pumpe poručio da se veće promene još uvek ne osećaju, odnosno da sve funckioniše kao i do sada.

- Međutim, to ima svoj kraj, s obzirom da dotoka sirove nafte u rafineriju Pančevo neće biti. Određenih zaliha derivata imamo, što od NIS-a, što od drugih prodavaca. Neizvesno je bilo da li će početi da se primenjuju sankcije, to je trajalo uz sva odlaganja. Očekivali smo da će stvar da bude jasnija.

Kaže da najveći problem izaziva gas, kao i da je u ovom trenutku teško razgovarati i sa Amerikom, ali i sa drugom stranom, odnosno Rusima.

- Energetski gledano, imamo još veće probleme vezano za gas, kako smo od samog početka bili isključivo zavisni od volje velikih sila. Umesto da se to razreši, neizvesnosti su i dalje prisutne. Sa amerikancima nema šta mnogo da se razgovara, a ruska strana opterećena je ratom - rekao je Atanacković i dodao:

- Međutim, problem sa gasom je veoma veći. Dozvoljen je tranzit kroz Bugarsku čak sledeće dve godine, taj period je bolji nego do Nove godine. Rusi mogu sa nama da sklope dugoročni ugovor o isporuci gasa, ali na njima je da li će hteti. Možemo da kažemo da do 2028. imamo tranzit, s tim što gas koji dođe u Srbiju ne sme da se šalje dalje.

