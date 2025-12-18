Slušaj vest

Banka Engleske (BoE) danas je tesnom većinom odlučila da snizi referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na 3,75 odsto. Za smanjenje je glasalo pet članova Odbora za monetarnu politiku (MPC), dok je četvoro bilo za zadržavanje kamate na dosadašnjem nivou.

Time su kamatne stope spuštene na najniži nivo u gotovo tri godine, a kreatori monetarne politike očekuju da će ova odluka doprineti podsticanju privredne aktivnosti.

U obrazloženju se navodi da je inflacija u Velikoj Britaniji u novembru pala na godišnjem nivou na 3,2 odsto, što predstavlja najnižu vrednost u poslednjih osam meseci, dok se rast zarada u privatnom sektoru postepeno usporava.

Britanska ekonomija pokazuje znake usporavanja, a tržište rada slabi, uz rast nezaposlenosti na najviši nivo u poslednjih pet godina. Broj otpuštanja dostigao je najviši nivo još od 2013. godine.

Prema navodima Banke Engleske, budžet za fiskalnu 2026. godinu predviđa kratkoročno povećanje javne potrošnje i smanjenje troškova za domaćinstva, što bi moglo privremeno da snizi inflaciju za oko 0,5 procentnih poena. Dugoročno, međutim, očekuje se povećanje poreza kako bi se ograničila javna potrošnja.

MPC je poručio da će buduće ublažavanje monetarne politike zavisiti od daljeg kretanja inflacije i situacije na tržištu rada.

Od avgusta 2024. godine Banka Engleske je ukupno smanjila kamatne stope za 150 baznih poena, ali ističe da će u narednom periodu pristupati ovim merama opreznije, kako bi očuvala kredibilitet i stabilnost britanske ekonomije.