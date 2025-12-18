Slušaj vest

Dinar danas prema evru vredi 0,2 odsto manje nego pre mesec dana, 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, a najmanja kada je evro vredeo 117,4214 dinara.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizKursna lista za 17. decembar 2025: Narodna banka Srbije objavila srednji kurs dinara
2.000 dinara
InfoBizKursna lista za 16. decembar 2025: Narodna banka objavila zvanični srednji kurs dinara
evri pare novac
InfoBizKursna lista za 15. decembar 2025: Narodna banka Srbije saopštila srednji kurs dinara
Novčanice dinara
InfoBizKursna lista za 12. decembar 2025: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs
Narodna banka Srbije