Slušaj vest

Zvaničan srednju kurs evra je juče, u ponedeljak, bio 117,3544 dinara.

Dinar danas prema evru vredi 0,2 odsto manje nego pre mesec dana, 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, a najmanja kada je evro vredeo 117,4214 dinara.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizKursna lista za 15. decembar 2025: Narodna banka Srbije saopštila srednji kurs dinara
Novčanice dinara
InfoBizKursna lista za 12. decembar 2025: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs
Narodna banka Srbije
InfoBizDinar najslabiji od početka godine: NBS objavila kursnu listu za 10. decembar
shutterstock_2131112051.jpg
InfoBizKursna lista za 5. decembar 2025: Narodna banka Srbije objavila srednji kurs dinara
zoranajevtic-edit-copy.jpg