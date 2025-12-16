Zvanični srednji kurs danas je 117,3615 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.
Kursna lista za 16. decembar 2025: Narodna banka objavila zvanični srednji kurs dinara
Zvaničan srednju kurs evra je juče, u ponedeljak, bio 117,3544 dinara.
Dinar danas prema evru vredi 0,2 odsto manje nego pre mesec dana, 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, a najmanja kada je evro vredeo 117,4214 dinara.
