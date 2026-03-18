Grčka će uskoro predstaviti mere koje će ograničiti pristup pojedinim društvenim mrežama za decu mlađu od 15 godina, najavio je premijer Kirijakos Micotakis.

Nova pravila za društvene mreže

Govoreći na forumu u Atini, Micotakis je istakao da vlada finalizuje predloge i da će odluke biti predstavljene u narednih mesec dana.

Kako je naveo, sve mere biće usklađene sa evropskim zakonodavstvom, posebno sa Aktom o digitalnim uslugama, kako bi bile primenjive i pravno održive.

Cilj je da se ograniči pristup određenim platformama za najmlađe korisnike i smanje potencijalni negativni uticaji digitalnog okruženja.

Brzina širenja lažnih vesti kao ključni problem

Premijer je upozorio da lažne vesti nisu nov fenomen, ali da je danas ključna razlika brzina njihovog širenja.

Sadržaji koji izazivaju jake emocije šire se znatno brže, a dodatni problem predstavlja i upotreba veštačke inteligencije koja može dodatno da pojača njihov domet.

Zbog toga je, kako ističe, važno jačanje nezavisnih medija i odgovornog informisanja.

Lično iskustvo sa dezinformacijama

Micotakis je podsetio i na lična iskustva sa lažnim vestima, uključujući slučaj iz 1985. godine kada je njegov otac, bivši premijer Konstantinos Micotakis, u medijima pogrešno predstavljen kao saradnik nacista.

Iako je fotografija bila autentična, prateći tekst i naslov bili su netačni, što je imalo ozbiljan uticaj tokom političke kampanje.

Premijer je naveo i da su se slični napadi nedavno pojavili i na internetu, uključujući targetiranje članova njegove porodice.

Anonimnost na internetu otežava borbu protiv laži

Jedan od najvećih izazova, prema njegovim rečima, jeste anonimnost na internetu.

Vlade, kako je istakao, moraju pronaći način da razlikuju legitimno anonimno izražavanje od organizovanih mreža lažnih naloga koje manipulišu javnim mnjenjem.

Poseban problem predstavljaju kampanje koje dolaze iz inostranstva i mogu imati širi bezbednosni značaj.

Veštačka inteligencija kao nova pretnja ali i prilika

Micotakis je upozorio da razvoj veštačke inteligencije dodatno komplikuje situaciju, jer omogućava kreiranje ubedljivih lažnih video sadržaja.

U budućnosti bi, kako kaže, moglo postati teško razlikovati šta je stvarno, a šta generisano uz pomoć tehnologije.

Ipak, naglasio je i pozitivne strane AI, posebno u obrazovanju, gde može pomoći nastavnicima i unaprediti proces učenja.

Istovremeno je upozorio da prekomerno oslanjanje na tehnologiju može uticati na razvoj osnovnih veština kod mladih, poput pisanja i kritičkog razmišljanja.

Fokus na edukaciji i digitalnoj pismenosti

Na kraju, premijer je poručio da je ključno razvijati svest o odgovornom konzumiranju informacija.

Ako neka vest deluje neobično ili ekstremno, potrebno je dodatno je proveriti, naglasio je.