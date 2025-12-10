Dinar je danas promenio vrednost prema evru i zanični srednji kurs je 117,4214 dinara za evro, što je najmanja vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine, saopštila je Narodna banka Srbije.
InfoBiz
Dinar najslabiji od početka godine: NBS objavila kursnu listu za 10. decembar
Slušaj vest
Dinar danas prema evru vredi 0,2 odsto manje nego pre mesec dana, 0,4 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši