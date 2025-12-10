Jusuf iz Bosne za rad na jednoj od najvećih farmi nudi platu i radno vreme za poželeti, a radnika ni na vidiku
Unatoč modernoj tehnologiji, automatizovanim izmuzištima i radnim uslovima koji su daleko bolji nego što se često misli, najveća govedarska farma u Bosni i Hercegovini i dalje se suočava sa problemom nedostatka kvalitetnih radnika.
Arifagić Investment iz Kozarca, kojim upravlja Jusuf Arifagić, ni uz značajna ulaganja u savremeni sistem rada ne uspeva lako da pronađe ljude.
- Zaposlio bih odmah tri radnika. Imam radna mesta u izmuzištu i u štali - kaže Arifagić, naglašavajući da je zbog opšte nestabilnosti u domaćoj poljoprivredi sve teže održati proizvodnju na željenom nivou.
Radni raspored i plate
Rad na farmi organizovan je tako da zaposleni u izmuzištu rade dva dana, a potom imaju dva slobodna dana. Smene počinju u 6:00 sati i traju do 13:30, a zatim se nastavljaju od 18:00 do oko 21:30. Mesečno se retko prelazi 120-130 sati rada, a prosečna plata ne pada ispod 1.500 KM (oko 766 evra), uz topli obrok od oko 250 KM (oko 127 evra). Ipak, kvalitetnih radnika i dalje nema dovoljno.
Potrebna znanja i obaveze radnika
Radnik u izmuzištu mora poznavati osnovne stvari o zdravlju krava, mastitisu, izgledu vimena i higijeni, dok drugi radnik obavlja klasične poslove u štali.
- Iako TMR nahrani, radnik treba da nahrani krave, brine o ishrani teladi. U decembru i januaru očekujem preko 50 teljenja. Svako tele mora biti zbrinuto u posebnom prostoru najmanje 15 dana. Milk taksi je unutra, znači sve je automatizovano - objašnjava Arifagić.
Kapacitet farme
Trenutno je na farmi oko 700 grla, a zaposlene su 14 osobe, dok još troje radi u Petrovcu. Nekada je broj radnika bio 29, ali je smanjen zbog nekonkurentnosti u tovu bikova. Arifagić ističe da potencijal farme daleko nadmašuje trenutnu proizvodnju.
- Mogu se vrlo brzo vratiti na 1.000-1.300 grla. Konačni kapacitet farme u Kozarcu je do 5.000 grla, jer već imam projektovane nove štale, svaka kapaciteta 700 grla. Sve što je potrebno za izgradnju tih objekata je rešeno - dodaje Arifagić, napominjući da je za ove potrebe više od pet hektara zemljišta prenamenio u građevinsko i obezbedio sve potrebne dozvole.
