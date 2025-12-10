Slušaj vest

Unatoč modernoj tehnologiji, automatizovanim izmuzištima i radnim uslovima koji su daleko bolji nego što se često misli, najveća govedarska farma u Bosni i Hercegovini i dalje se suočava sa problemom nedostatka kvalitetnih radnika.

Arifagić Investment iz Kozarca, kojim upravlja Jusuf Arifagić, ni uz značajna ulaganja u savremeni sistem rada ne uspeva lako da pronađe ljude.

- Zaposlio bih odmah tri radnika. Imam radna mesta u izmuzištu i u štali - kaže Arifagić, naglašavajući da je zbog opšte nestabilnosti u domaćoj poljoprivredi sve teže održati proizvodnju na željenom nivou.

Radni raspored i plate

Rad na farmi organizovan je tako da zaposleni u izmuzištu rade dva dana, a potom imaju dva slobodna dana. Smene počinju u 6:00 sati i traju do 13:30, a zatim se nastavljaju od 18:00 do oko 21:30. Mesečno se retko prelazi 120-130 sati rada, a prosečna plata ne pada ispod 1.500 KM (oko 766 evra), uz topli obrok od oko 250 KM (oko 127 evra). Ipak, kvalitetnih radnika i dalje nema dovoljno.

Potrebna znanja i obaveze radnika

Radnik u izmuzištu mora poznavati osnovne stvari o zdravlju krava, mastitisu, izgledu vimena i higijeni, dok drugi radnik obavlja klasične poslove u štali.

- Iako TMR nahrani, radnik treba da nahrani krave, brine o ishrani teladi. U decembru i januaru očekujem preko 50 teljenja. Svako tele mora biti zbrinuto u posebnom prostoru najmanje 15 dana. Milk taksi je unutra, znači sve je automatizovano - objašnjava Arifagić.

Kapacitet farme

Trenutno je na farmi oko 700 grla, a zaposlene su 14 osobe, dok još troje radi u Petrovcu. Nekada je broj radnika bio 29, ali je smanjen zbog nekonkurentnosti u tovu bikova. Arifagić ističe da potencijal farme daleko nadmašuje trenutnu proizvodnju.