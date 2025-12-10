Slušaj vest

Koliko zaista plaćamo svoje omiljeno piće? Ako pitate Evropljane odgovori će biti potpuno različiti. Od hladnog severa do sunčanog juga, cene alkohola variraju drastično, a najveći krivac nisu brendovi, već porezi koje države koriste da obuzdaju štetu izazvanu preteranim konzumiranjem alkohola posebno kod mladih.

Prema podacima Evrostata, sever Evrope drži rekord kad su u pitanju cene alkoholnih pića. Apsolutni "šampion“ u visokim cenama je Island, gde nekoliko pića u kafiću (u pitanju je prosečno piće poput koktela i piva koje se koristi širom Evrope) košta neverovatnih 285 evra što je čak 185 odsto iznad proseka EU. Slede Norveška (226 evra), Finska (210 evra) i Turska (203 evra), gde je alkohol više nego dvostruko skuplji nego u ostatku Evrope. Visoko se drži i Irska sa 198 evra.

Nordijske zemlje dominiraju, pa se na vrhu liste nalaze i Švedska (146 evra) i Danska (125 evra) koje su takođe znatno iznad evropskog proseka. Najjeftiniji alkohol u Evropi naći ćete u Italiji, gde isto piće koje se pije na severu Evrope košta samo 84 evra. Nemačka je nešto skuplja sa 87 evra, Austrija sa 90 i Španija sa 91 evro, dok je u Francuskoj ta cifra 102 evra.

Foto: Shutterstock

U analizu evropskog tržišta nisu bili uključeni prihodi građana. Zato se, kako upozorava profesor Kolin Angus sa Univerziteta u Šefildu, ne može reći da je alkohol nužno "pristupačniji“ tamo gde je jeftiniji. Ako su plate niske, ni niže cene ne znače mnogo i obrnuto.

- Porez je ključni faktor koji diktira razlike u cenama, posebno u severnoj Evropi, gde je alkohol skup upravo zbog visokih poreza - ističe profesor Angus.

Prema njegovim rečima više poske stope koriste kao odgovor na visok stepen konzumacije alkohola što je povezano sa zdravstvenim problemima.

Podsetio je i da je Velika Britanija, u poslednjoj godini pre Bregzita, imala indeks 139 što je znatno iznad evropskog proseka.

Za mediteranske zemlje važi nepisano pravilo da imaju nižu konzumaciju i manju štetu od alkohola, pa samim tim i blaže poreze.

Vino je posebna priča

Posebno zanimljiv aspekt istraživanja je oporezivanje vina. Angus objašnjava da zemlje sa razvijenom proizvodnjom vina uglavnom imaju vrlo niske ili nikakve poreze na vino. One koje ga ne proizvode oporezuju ga mnogo više.

Dr Jakob Mantej sa Univerziteta u Hamburgu potvrđuje da akcize na alkohol određuju veliki deo maloprodajne cene. Navodi da su 2020. zemlje sa najvišim udelom poreza u ceni piva bile Finska, Turska, Norveška, Estonija i Island u rasponu od 28 do 39 odsto dok je kod žestokih alkoholnih pića porezi mogu biti i 50 odsto ili više.

- Ovi podaci pokazuju da se veliki deo maloprodajne cene može odrediti akcizama - objasnio je Mantej za Euronews Business.

U državama sa niskim oporezivanjem, taj udeo se spušta na 10 odsto ili manje. A kada porezi rastu, ne raste samo cena već i prihodi države.