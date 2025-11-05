Alkohol može da izvuče i najgore i najbolje iz ljudi

Posle uzimanja alkohola on određeno vreme ostaje u organizmu, a samim tim raste opasnost u saobraćaju.

U Velikoj Britaniji je u periodu od pet ujutro do 11 ujutro kažnjena četvrtina vozača zbog vožnje u pijanom stanju (a tamo je dozvoljeno 0,8 promila, što je više nego kod nas).

Šta nam to govori? Nakon noćnog pijanstva, alkohol se zadržava u organizmu određeno vreme i vozači još nisu spremni da sednu za volan automobila. Dakle, sa alkoholom budite oprezni, a posebno sa procenom kada možete da vozite.

Kako će alkohol delovati na vas? Zavisi to od pola, starosne dobi, metabolizma, telesne mase, vrste alkohola, onoga što ste jeli pre konzumacije, kao i od nivoa stresa kojem ste izloženi, piše Revijahak

Britanska organizacija za bezbednost saobraćaja Road Respect analizirala je konzumaciju alkohola i sposobnost za vožnju i izdala je preporuke koliko bi trebalo da čekate nakon pića, odnosno koliko dugo alkohol ostaje u organizmu.

Savetuju da se pridržavate ovih uputstava kako biste izbegli sve moguće probleme u saobraćaju, od onih tragičnih do finansijskih.

Čaša vina (13,5 procenata alkohola)

Jedno piće – 3,5 sati

Dva pića – 7 sati

Tri pića – 10,5 sati

Četiri pića – 14 sati

Pet pića – 17,5 sati

Čašica žestokog pića (40 procenata alkohola)

Jedno piće – 1,5 sati

Dva pića – 3 sata

Tri pića – 4,5 sati

Četiri pića – 6 sati

Pet pića – 7,5 sati

Pivo, lager (5 procenata alkohola)

Jedno piće – 2,5 sati

Dva pića – 5 sati

Tri pića – 7,5 sati

Četiri pića – 10 sati

Pet pića – 12,5 sati