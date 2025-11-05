Slušaj vest

Posle uzimanja alkohola on određeno vreme ostaje u organizmu, a samim tim raste opasnost u saobraćaju.

U Velikoj Britaniji je u periodu od pet ujutro do 11 ujutro kažnjena četvrtina vozača zbog vožnje u pijanom stanju (a tamo je dozvoljeno 0,8 promila, što je više nego kod nas).

Šta nam to govori? Nakon noćnog pijanstva, alkohol se zadržava u organizmu određeno vreme i vozači još nisu spremni da sednu za volan automobila. Dakle, sa alkoholom budite oprezni, a posebno sa procenom kada možete da vozite.

Kako će alkohol delovati na vas? Zavisi to od pola, starosne dobi, metabolizma, telesne mase, vrste alkohola, onoga što ste jeli pre konzumacije, kao i od nivoa stresa kojem ste izloženi, piše Revijahak

Britanska organizacija za bezbednost saobraćaja Road Respect analizirala je konzumaciju alkohola i sposobnost za vožnju i izdala je preporuke koliko bi trebalo da čekate nakon pića, odnosno koliko dugo alkohol ostaje u organizmu.

Savetuju da se pridržavate ovih uputstava kako biste izbegli sve moguće probleme u saobraćaju, od onih tragičnih do finansijskih.

Čaša vina (13,5 procenata alkohola)

Jedno piće – 3,5 sati
Dva pića – 7 sati
Tri pića – 10,5 sati
Četiri pića – 14 sati
Pet pića – 17,5 sati

Čašica žestokog pića (40 procenata alkohola)

Jedno piće – 1,5 sati
Dva pića – 3 sata
Tri pića – 4,5 sati
Četiri pića – 6 sati
Pet pića – 7,5 sati
Pivo, lager (5 procenata alkohola)

Jedno piće – 2,5 sati
Dva pića – 5 sati
Tri pića – 7,5 sati
Četiri pića – 10 sati
Pet pića – 12,5 sati

Kurir Biznis/B92

Ne propustiteAutoMERCEDES NOVOM TEHNOLOGIJOM PROTIV PIJANIH ZA VOLANOM: Vozači pod dejstvom alkohola neće moći da pokrenu automobil, EVO I KAKO
stockphotodrunkyoungmandrivingacarwithabottleofbeerdontdrinkanddriveconceptdrivingunder556554751.jpg
AutoOVO SU NAJGORE NAVIKE MLADIH VOZAČA: Šokantno istraživanje pokazalo da se mladi za volanom ponašaju VEOMA RIZIČNO U SAOBRAĆAJU
DruštvoEvo koji vozači će morati da imaju alko-bravu u vozilu: Zna se kako radi i čemu je namenjena! Trošak je veliki! Menja se zakon?
1004 drager profimedia-0347666088.jpg
DruštvoPoražavajući brojevi! Pored neprestanih apela, više od 10 hiljada kazni je napisano tokom praznika: Više od 20 vozača vozilo u stanju potpune alkoholisanosti
profimedia0290749903.jpg