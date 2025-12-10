Slušaj vest

Ipak, nadležno komunalno preduzeće čini sve što je u njihovoj moći da ih ukloni, a sav otpad odloži po propisanim pravilima.

- Na teritoriji opštine Požega postoji određeni broj divljih deponija. U toku su mapiranja tih deponija i u toku su radovi na uklanjanju svih mogućih deponija. Što pozivima građana, što nalozima koje izdaju komunalne i nadležne službe, vrši se uklanjanje i uređenje prostora nakon divljih deponija - kazala je za RINU Miljanka Filipović, rukovodilac u JKP Naš Dom Požega.

Foto: RINA

Strožija kaznena politika bila bi možda jedno od potencijalnih rešenja za nesevasne građane.

- U planu je u budućnosti da se izvrše nadzori na pojedinim lokacijama gde su svakodnevne divlje deponije, to su sve projekti koji su u planu za naredni period - dodala je Filipović.

Foto: RINA

Kada su u pitanju nesanitarne deponije na teritoriji Požege, ogromna stvar urađena je uklanjenjem deponije Godovik na kojoj su često izbijali požari i građani su imali velike probleme.

- Deponija Godovik je zatvorena. Na samom ulazu deponije postoje određeni kontejneri u koje se vrši uručenje tog komunalnog otpada i dalji transport. Mi ne lagerujemo taj otpad, već isključivo vršimo transport postojećih dnevnih količina i na dnevnom nivou se vrši transport komunalnog otpada u Jagodinu - istakla je Filipović.

Foto: RINA

Nadležnom komulnom preduzeće poslovanje i svakodnveno funkcionisanje je znatnmo otežano zbog zatvaranja deponije Duboko u Užicu.

- Za sada funkcionišemo tako što sa kamionom Abrol sa prikolicom vršimo transport dnevnih količina otpada. U toku dana imamo između 17 i 18 tona u proseku tog otpada koji se deponuje i koji se prevozi u deponiju u Jagodini. To je znatno teže nego što je bilo prethodnih godina kada je vršeno transportovanje otpada u regionalnu deponiju Duboko, što je sem troškova dosta doprinalo i u samoj operativi i dodatnim troškovima samog transporta tog otpada. Što znači da mi na dnevnom nivou, kada je potrebno, vršimo i dva puta transport otpada u Jagodinu, što povećava sem troškova tih prevoza, povećava i dosta operativnije i teže neke stvari koje čine sam transport težim - ističe Filipović.

Otežani uslovi uslovili su i veće troškove, a to je dalje uslovilo podizanje cena komunalnih usluga za oko 60 procenata.